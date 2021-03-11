Температура до 40 градусів. Що робити при побічних реакціях на вакцину

На будь-яку вакцину може бути температурна реакція, лякатися не потрібно, зазначають лікарі

Наразі повідомлень про побічну реакцію на щеплення проти коронавірусу небагато, однак у деяких пацієнтів усе ж погіршується самопочуття. Про це повідомили в програмі «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ».

Олена Білозерська – журналістка, яка 9 березня зробила щеплення від коронавірусу індійською вакциною Covishield, а вже в ніч на 10 березня в неї погіршився стан здоров’я. Вона розповіла, що перші 10 годин після вакцинації все було добре. Потім з’явилися озноб і лихоманка. Жінка випила жарознижувальний препарат та лягла спати.

Журналістка наголосила, що ця важка ніч не відбила в неї бажання робити друге щеплення, адже одна ніч – ніщо в порівнянні із наслідками Covid-19.

«Я вважаю, що нічого страшного не відбулося. Звичайно, я не очікувала, що аж до 40 температура підскочить. Але краще одну ніч перемучитися, ніж підхопити Covid-19, коли такий стан може бути від 10 днів і більше. Важка ніч – цілком нормальна плата за те, щоб не хворіти потім або принаймні перехворіти легко», – пояснила вона.

Телеканал «Київ» також поспілкувався з Тетяною Гайнутдіновою, завідувачкою інфекційного відділення Олександрівської лікарні, щодо такої реакції на щеплення, як була у Білозерської.

Завідувачка інфекційного відділення розповіла, що на будь-яку вакцину може бути температурна реакція. «Лякатися не потрібно. Якщо температура висока, її необхідно збити жарознижувальним. Температуру вище 38,5 градусів терпіти не потрібно, адже вона може викликати судоми, нудоту, головний біль тощо. Як правило, ці симптоми зберігаються не більше доби після вакцинації», – пояснила Гайнутдінова.

Водночас лікарка наголосила, що вакцинуватися від Covid-19 все ж варто, адже це вірус, через який високий ризик летального результату.

Гайнутдінова також розповіла, що побічні ефекти на щеплення наразі спостерігаються не часто. «Із вакцинованих медиків Олександрівської лікарні побічні ефекти були в декількох людей. В основному це катаральні явища, без значного підвищення температури», – зазначила вона.

Цікаво, що реакція організму на вакцинацію не залежить від віку людини, яка отримала щеплення. Завідувачка інфекційного відділення наголосила, що це все дуже індивідуально.

Також лікарка зазначила, що пацієнти мають утримуватися від вакцинації на 2 тижні, якщо вони контактували з хворим на Covid-19 або мають симптоми коронавірусу. За можливості, перед щепленням краще перевірити себе на наявність антитіл та зробити ПЛР-тест.

На думку Гайнутдінової, якщо людина має достатньо антитіл, то наразі вона може утриматися від вакцинації. Однак рівень антитіл потрібно постійно контролювати. Якщо цей показник знизився, лікарка рекомендує робити щеплення.

Станом на ранок в Україні зафіксовано вже 1,425 млн випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст, за 10 березня, – 9 тисяч, знову стрибок за кількістю випадків у порівнянні з днем раніше. При цьому також спостерігається різке збільшення госпіталізованих – за добу 4,2 тисячі.

У НАН попереджають, що весняна хвиля Covid-19 в Україні може стати «національною катастрофою». Про це заявив лікар і науковець, кандидат біологічних наук, співробітник Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України Володимир Галицький.

Від початку кампанії з вакцинації в Україні – а це з 25 лютого – першу з двох доз препарату отримали 29 378 людей.

Відомо, що Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї.

Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Читайте також: