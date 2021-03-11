Вінницька область потрапила у «помаранчеву» зону карантину

З початку пандемії на Вінниччині помер 751 хворий на коронавірус

Станом на ранок 11 березня в області підтверджено Covid-19 у 659 людей

Сьогодні Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл на зони карантину. У «червоній» зоні залишилися чотири області – це Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька. Саме у цих регіонах діють найсуворіші карантинні обмеження.

У «помаранчевому» рівні епідеміологічної небезпеки залишилася Вінницька область.

Станом на ранок 11 березня в області підтверджено Covid-19 у 659 людей.

З початку пандемії на Вінниччині помер 751 хворий на коронавірус. За минулу добу зареєстровано сім летальних випадків. Одужало на цей час 29 379 людей, нині хворіє 13 326.

Наразі в списку Миколаївська, місто Київ, Донецька, Київська, Львівська,Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Чераська області.

Решта 11 областей «жовті»: Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, та Чернігівська.

У міністерстві повідомили, що показник госпіталізації інфікованих Covid-19 перевищений у дев’яти регіонах. За норми 60 на 100 тис. населення він становить у Києві – 70,3, у Вінницькій області – 116,4, Житомирській – 86,9; Закарпатській – 86,7; Миколаївській – 74,1, Тернопільській – 60,1, Хмельницькій – 66, Чернівецькій – 91,6.

Найвищий показник госпіталізацій в Івано-Франківській області. Він становить 136,7 на 100 тис. населення.

Нагадаємо, в Україні різко збільшилось число госпіталізацій з Covid-19.