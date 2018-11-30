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    Скандальний предстоятель Лаври заявив, що патріарх Варфоломій «розділяє в церкві народ»

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    Скандальний предстоятель Лаври заявив, що патріарх Варфоломій «розділяє в церкві народ»

    Митрополит Павло також стверджує, що не ображав патріарха Філарета

    Предстоятель Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП Павло заявив, що патріарх Варфоломій «робить погані поступки, розділяє в церкві народ».

    Про це він сказав на брифінгу 30 листопада.

    «Мені приписали і те, що я погано ставлюся до патріарха Варфоломія. Це неправда. Я його поважаю. Я молився за нього до певного часу. Він робить погані поступки, розділяє в церкві народ», – сказав Павло.

    Він також стверджує, що не ображав патріарха Філарета, а лише цитував Святе письмо, про те, що «хто благословляє на війну, є сином диявола». 

    Коментуючи обшуки, які 30 листопада проводила СБУ, митрополит повідомив, що, зокрема, силовики обшукали комплекс підсобного господарства, який зареєстрований на Києво-Печерську лавру.

    «Чому йти в господарство? Може, корови - терористки, чи вівці? Що шукати там? Я не проти, хай шукають», – сказав священик.

    Як відомо, також митрополит Павло розповів, що СБУ провела обшуки, в будинку, в якому він з 2013 року не живе.

    Нагадаємо, 30 листопада в СБУ заявили, що проводяться обшуки у помешканні предстоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла. Обшуки ініціювали в межах справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

    Стало відомо, що кримінальне провадження було відкрито після одного з інтерв'ю митрополита Павла.

    Джерело: Українська правда

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