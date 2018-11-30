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    Намісник лаври Павло прокоментував обшуки СБУ в його будинку

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    Намісник лаври Павло прокоментував обшуки СБУ в його будинку

    Митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) заявив, що будинок «дійсно числиться» на нього

    Служба безпеки України проводила слідчі дії в будинку, в якому митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) давно не живе.

    Про це під час брифінгу заявив сам митрополит.

    «Обшуки були у будинку, який дійсно числиться на мені, але з 2013 року я там жодного разу не був... У 2014 році цей будинок був розграбований, винесено було п'ять ікон, забрали ящик горілки, яка там була. Я звертався у міліцію, хотілося мені ікони повернути», - повідомив митрополит Павло.

    «Сьогодні ви побачили, що там людської ноги не буває», - додав він.

    Нагадаємо, 30 листопада в СБУ заявили, що проводяться обшуки у помешканні предстоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла. Обшуки ініціювали в межах справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

    Стало відомо, що кримінальне провадження було відкрито після одного з інтерв'ю митрополита Павла.

    Джерело: УНН

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