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ЗСУ попереджають: Росія готує нову ракетну атаку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ попереджають: Росія готує нову ракетну атаку
Росія тримає напоготові на кораблях у Чорному морі 36 «Калібрів»
фото з відкритих джерел

Українські військові зафіксували активність ворожих розвідувальних дронів

Російські окупаційні війська активізували використання розвідувальних дронів. Це може свідчити про підготовку до проведення нових ракетних ударів. Про це сказала очільниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Взагалі (окупанти – ред.) проводять розвідку досить системно, ми фіксуємо і заземляємо всі ці літальні апарати. Але все ж таки ми спостерігаємо певну активність. Зокрема, в той проміжок часу коли вони готуються. Скажімо, ми оцінюємо цей момент, що вони готуються до проведення ракетних ударів. Коли ворог збирає інформацію для того, щоб знати, куди влучити», – розповіла Гуменюк.

На уточнююче питання, що саме окупаційні війська намагаються вишукати, вона відповіла, що, як правило, це об'єкти критичної інфраструктури. «Але більшість уваги дронів сконцентровано все ж на військових об'єктах. Зокрема, і засобах протиповітряної оборони, які ворог намагається вишукати, щоб під час однієї з хвиль атак «заглушити» аби досягти результатів», – зазначила Гуменюк.

Коментуючи збиття російського розвідувального безпілотника «Мерлін», вона пояснила, що це не є чимось новим. «Це не критично новеньке. Вони використовують певний перелік своїх дронів, який ми знаємо. Але не кожен з них можна одразу ідентифікувати. Наприклад, буває таке збиття, що від нього не залишається навіть згадки», – додала Гуменюк.

При цьому, за її словами на бойовому чергуванні в Чорному морі знизилася кількість російських кораблів. Там зараз перебуває п'ять ракетоносіїв, замість шести. Оскільки підводний човен зайшов у пункт базування. «Наразі загальний залп ми оцінюємо як 36 «Калібрів», які напоготові в них. А загальне угруповання складається з 11 кораблів, в тому числі з тих, з яких і запускаються дрони-розвідники. В принципі вони готові до цього (удару – ред.), як і ми готові (до відбиття – ред.). Пам'ятаймо, що сигнали повітряної тривоги не можна ігнорувати», – підсумувала Гуменюк.

Як повідомлялося, 20 січня корабельне угруповання РФ налічувало на бойовому чергуванні всі шість ракетоносіїв, серед яких – два підводних.

Минулої доби ЗСУ знищили п'ять ворожих БПЛА.

Теги: війна росія окупанти ракета безпілотник ЗСУ

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