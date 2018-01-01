Олимпиада-2018. Опубликованы фото забавных гримас спортсменов

Фотографы сделали немало забавных фото фигурных фигуристов во время Олимпийских игр

На Олимпийских играх в Пхеньяне фотографы уже сделали немало захватывающих по красоте кадров. Тем более, что сейчас там продолжаются соревнования в одном самых популярных и красивых видов спорта - фигурном катании. Но фотографы не упустили возможности сделать забавные снимки со смешными гримасами и позами спортсменов. Фигурное катание требует



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Олимпиада-2018

Фотографы сделали немало забавных фото фигурных фигуристов во время Олимпийских игр

На Олимпийских играх в Пхеньяне фотографы уже сделали немало захватывающих по красоте кадров. Тем более, что сейчас там продолжаются соревнования в одном самых популярных и красивых видов спорта - фигурном катании. Но фотографы не упустили возможности сделать забавные снимки со смешными гримасами и позами спортсменов.

Фигурное катание требует неимоверного напряжения и концентрации - и все это можно увидеть на лицах спортсменов во время соревнований. Поэтому даже когда кажется, что фигуристы делают все трюки достаточно непринужденно, их лица часто говорят о другом.

Например у спортсменки Мин Ю Ра, которая выступала в дуэте с Александром Гамелиным, во время короткого танца в командном турнире возникли проблемы с костюмом. Его верхняя часть во время выступления слетала с плеча и 22-летней фигуристке приходилось поправлять топ.



Конечно, такая ситуация однозначно отразилась и на мимике фигуристки. Как и ситуация с Пападакис, которая выступает в паре с Гийомом Сизероном. При выполнении одного из элементов часть топа женщины сильно поднялась, обнажив грудь.

Такие фото быстро приобрели популярность в сети, вызвав двоякие отзывы. Некоторые пользователи восприняли их как обычные курьезы.