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    Думки вголос

    Російського олімпійця загорнули у наш прапор. Це не зрада

    На п'єдесталі Абраменко обійняв російського спортсмена, який посів третє місце
    Мовою оригіналу Произошло потрясающее событие - украинец Александр Абраменко в тяжелейшей борьбе выиграл «золото» Олимпиады в Пхенчане в соревнованиях по лыжной акробатике, на каких-то полбалла опередил китайца. Это первая медаль Украины на Олимпиаде, которая нас сразу подняла в медальном зачете аж на 18-е место - выше чем Китай и
    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 09:48
    • Розсилка
    <span>Призери Олімпійських ігор-2018 у фристайлі:&nbsp;</span><span>Олександр Абраменко (золото) та Ілля Буров (бронза)</span>
    Призери Олімпійських ігор-2018 у фристайлі: Олександр Абраменко (золото) та Ілля Буров (бронза)

    На п'єдесталі Абраменко обійняв російського спортсмена, який посів третє місце

    Мовою оригіналу

    Произошло потрясающее событие - украинец Александр Абраменко в тяжелейшей борьбе выиграл «золото» Олимпиады в Пхенчане в соревнованиях по лыжной акробатике, на каких-то полбалла опередил китайца. Это первая медаль Украины на Олимпиаде, которая нас сразу подняла в медальном зачете аж на 18-е место - выше чем Китай и Россия, на данный момент.

    Фристайл - молодой вид спорта, один из его видов лыжная акробатика появилась на Играх в 94-м году. Украина к числу ведущих стран по фристайлу не относится, инфраструктуры у нас почти нет, и победа Абраменка на Кубке мира и на Олимпиаде - это настоящее чудо, успех спортсмена и сборной команды, тренера сборной Энвера Аблаева. Турниров по акробатике немного, и спортсмены встречаются постоянно, многие годы. Понятно, что у них дружеские отношения. Абраменко получал предложение сменить гражданство, выступать за РФ - и он отказался. У него есть право на свою позицию.

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    На пьедестале Абраменко обнял российского спортсмена, занявшего третье место. Не думаю, что это предательство. Думаю, нет более презираемой и униженной команды в истории олимпийского спорта, чем сборная России. Но в фристайле допинга они, как для них привычно, не принимали. Победивший спортсмен, развернувший флаг своей Родины, обнял представителя ОАР, команды лишенной флага, которой запрещено даже демонстрировать свои завоеванные медали в олимпийской деревне. По-моему красноречивый жест, который этот российский позор прекрасно иллюстрирует. Не в российский флаг Александр заворачивался, а в свой, родной. Думаю, у многих из нас есть знакомые и друзья из России, с которыми мы также при встрече обнимемся и пожмем руки, и у многих есть те, с кем мы после начало войны разорвали отношения и больше никогда ни при каких условиях общаться не будем, разве что через прицел. Наличие друзей среди россиян не означает, что мы хоть на грамм будем уважать РФ как государство, и станем терпимей к миллионам российских дебилов, которые хотят уничтожить Украину.

    За последние три года очень мало фотографий, где украинцы обнимают россиян под своим флагом - гораздо меньше, чем, например, фотографий дохлых российских наемников, которых украинцы пристрелили. Но в России проживает немало друзей Украины, которые и деньги на войну передают, и в ВСУ и в добробатах есть россияне, которые приехали к нам добровольно. Российские руферы, которые помогали «Мустангу» покрасить звезду в Москве, получили за это тюремный срок. В этом фото на пьедестале не вижу ничего политического.

     

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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