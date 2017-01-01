20 иллюстраций от уличного художника, который не боится высказывать своё мнение о современном обществе

Представляем вам уличного художника из Тулузы по имени Дран, который не боится высказывать своё мнение о современном обществе.

Он должен был пойти по стопам отца и работать в строительной сфере, но, поскольку его руки слишком тонкие, чтобы держать молоток, он посвятил свою жизнь рисованию. [READ_MORE] Через свои работы Дран показывает актуальные проблемы общества, которые многие не замечают или просто умалчивают о них. Предлагаем вам посмотреть на иллюстрации этого



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представляем вам уличного художника из Тулузы по имени Дран, который не боится высказывать своё мнение о современном обществе.

Он должен был пойти по стопам отца и работать в строительной сфере, но, поскольку его руки слишком тонкие, чтобы держать молоток, он посвятил свою жизнь рисованию.

Через свои работы Дран показывает актуальные проблемы общества, которые многие не замечают или просто умалчивают о них. Предлагаем вам посмотреть на иллюстрации этого смелого и дерзкого художника.

Джерело: twizz.ru