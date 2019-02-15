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    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки

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    Кристи Тарлингтон - 50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    Кристи Тарлингтон

    Легендарная топ-модель является лицом Maybelline

    Американская супермодель Кристи Тарлингтон после многолетнего перерыва вернулась на подиум. 50-летняя красавица сделала это ради модельера Марка Джейкобса, а еще ради своей 15-летней дочери Грейс.

    «В этом году мне исполнилось 50, и я пришла к стадии, где ответ на вопросы, которые я себе задаю, это «а почему бы и нет?», – поделилась Кристи в Instagram.

    «У меня есть 15-летняя дочь, и я очень хочу, чтобы она меня видела и слышала, а это - та среда, которая «говорит к ней», – добавила звезда.

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    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки
    50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки

    Она поблагодарила молодых коллег, с которыми работала в этот вечер - Карли Клосс, Джиджи Хадид и Кайю Гербер. По словам Кристи, она бы очень хотела, чтобы ее дочь брала в пример таких прекрасных, изящных и уверенных в себе женщин.

    «И хотя мои мышцы не разболелись так сильно, как я думала, что будут болеть после такой нагрузки через более 20 лет, я не уверена, что смогу превзойти опыт в этот вечер, или что хочу попробовать еще! Теперь я точно могу сказать, когда и для кого я последний раз выходила на подиум, и я очень горжусь всеми силами природы, благодаря которым это стало возможным!», – написала Тарлингтон.

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    Публикация от Ocanna Ramos (@ocannaramos)

    Напомним, Кристи Тарлингтон замужем за режиссером и сценаристом Эдвардом Бернсом. Она воспитывает дочь и сына, занимается благотворительностью, является лицом Maybelline. А еще бегает марафоны.

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