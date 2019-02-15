50-летняя супермодель Кристи Тарлингтон вернулась на подиум: фото красотки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кристи Тарлингтон

Легендарная топ-модель является лицом Maybelline

Американская супермодель Кристи Тарлингтон после многолетнего перерыва вернулась на подиум. 50-летняя красавица сделала это ради модельера Марка Джейкобса, а еще ради своей 15-летней дочери Грейс.

«В этом году мне исполнилось 50, и я пришла к стадии, где ответ на вопросы, которые я себе задаю, это «а почему бы и нет?», – поделилась Кристи в Instagram.

«У меня есть 15-летняя дочь, и я очень хочу, чтобы она меня видела и слышала, а это - та среда, которая «говорит к ней», – добавила звезда.

Она поблагодарила молодых коллег, с которыми работала в этот вечер - Карли Клосс, Джиджи Хадид и Кайю Гербер. По словам Кристи, она бы очень хотела, чтобы ее дочь брала в пример таких прекрасных, изящных и уверенных в себе женщин.

«И хотя мои мышцы не разболелись так сильно, как я думала, что будут болеть после такой нагрузки через более 20 лет, я не уверена, что смогу превзойти опыт в этот вечер, или что хочу попробовать еще! Теперь я точно могу сказать, когда и для кого я последний раз выходила на подиум, и я очень горжусь всеми силами природы, благодаря которым это стало возможным!», – написала Тарлингтон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ocanna Ramos (@ocannaramos) 14 Фев 2019 в 6:13 PST

Напомним, Кристи Тарлингтон замужем за режиссером и сценаристом Эдвардом Бернсом. Она воспитывает дочь и сына, занимается благотворительностью, является лицом Maybelline. А еще бегает марафоны.



