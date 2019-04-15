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    Шоу-биз

    Спортивный лук и честность в глазах: Alyona Alyona заставила танцевать Монатика и Тину Кароль на шоу «Голос Країни»

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    Alyona Alyona&nbsp; - Спортивный лук и честность в глазах: Alyona Alyona заставила танцевать Монатика и Тину Кароль на шоу «Голос Країни»
    Alyona Alyona 

    Украинская рэперша исполнила песню «Залишаю свій дім»

    Во втором прямом эфире проекта «Голос Країни»  на сцене появилась интернет звезда, колоритная рэперша аlyona аlyona, которая на прошлой неделе выпустила дебютный альбом «Пушка».

    На сцене вокального шоу Alyona Alyona исполнила свой трек «Залишаю свій дім».

    Украинской рэперше удалось звездных тренеров Тину Кароль и Монатика, которые не удержались и начали танцевать под композицию.

    Стоит отметить, что о рэперше украинские меломаны узнали в октябре 2018 года. На протяжении двух месяцев бывшая воспитательница детского сада выпустила 4 трека с вирусными клипами, которые заняли лидирующие позиции в музыкальных чартах.

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