Alyosha показала фото с сыном



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Как же он похож на родителей

Певица Alyosha нечасто балует своих фанатов фотокарточками своих совместно с музыкантом Тарасом Тополей сыновей, Романа и Марка, но сделала исключение ради селфи с одним из мальчишек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alyosha (@alyoshasinger) 24 Сен 2018 в 4:04 PDT

«Моя любовь», - написала звездная мама в Instagram.

Очевидно, на фото с Еленой ее первенец Роман, которому уже 5 с половиной лет.

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