Alyosha показала фото с сыном
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Розсилка
Как же он похож на родителей
Певица Alyosha нечасто балует своих фанатов фотокарточками своих совместно с музыкантом Тарасом Тополей сыновей, Романа и Марка, но сделала исключение ради селфи с одним из мальчишек.
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«Моя любовь», - написала звездная мама в Instagram.
Очевидно, на фото с Еленой ее первенец Роман, которому уже 5 с половиной лет.
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