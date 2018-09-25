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    Фото

    Alyosha показала фото с сыном

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    Alyosha показала фото с сыном

    Как же он похож на родителей

    Певица Alyosha нечасто балует своих фанатов фотокарточками своих совместно с музыкантом Тарасом Тополей сыновей, Романа и Марка, но сделала исключение ради селфи с одним из мальчишек.

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    Публикация от Alyosha (@alyoshasinger)

    «Моя любовь», - написала звездная мама в Instagram. 

    Очевидно, на фото с Еленой ее первенец Роман, которому уже 5 с половиной лет. 

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    певица шоу-бизнес семья
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