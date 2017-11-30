Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом

Каждый знает, что пребывая в утробе, ребенок чувствует настроение своей мамы и реагирует на любые события практически также, как и взрослый человек

Мама — первый человек, который встречает нас в этом мире и сопровождает потом в течение всей нашей жизни. Только она знает, что для нас будет лучше, умеет хранить наши тайны и дарит незабываемые впечатления. Американский иллюстратор Pascal Campion попытался показать, как выглядит космическая связь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Каждый знает, что пребывая в утробе, ребенок чувствует настроение своей мамы и реагирует на любые события практически также, как и взрослый человек

Мама — первый человек, который встречает нас в этом мире и сопровождает потом в течение всей нашей жизни.

Только она знает, что для нас будет лучше, умеет хранить наши тайны и дарит незабываемые впечатления.

Американский иллюстратор Pascal Campion попытался показать, как выглядит космическая связь мамы и ребенка.

Своими работами художник делится в Instagram и собирает тысячи лайков.

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По материалам: Adme.ru