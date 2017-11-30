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    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом

    Каждый знает, что пребывая в утробе, ребенок чувствует настроение своей мамы и реагирует на любые события практически также, как и взрослый человек
    Мама — первый человек, который встречает нас в этом мире и сопровождает потом в течение всей нашей жизни. Только она знает, что для нас будет лучше, умеет хранить наши тайны и дарит незабываемые впечатления.  Американский иллюстратор Pascal Campion попытался показать, как выглядит космическая связь
    • Вчора, 15:27
    • Розсилка

    Каждый знает, что пребывая в утробе, ребенок чувствует настроение своей мамы и реагирует на любые события практически также, как и взрослый человек

    Мама — первый человек, который встречает нас в этом мире и сопровождает потом в течение всей нашей жизни.

    Только она знает, что для нас будет лучше, умеет хранить наши тайны и дарит незабываемые впечатления.

     Американский иллюстратор Pascal Campion попытался показать, как выглядит космическая связь мамы и ребенка.

    Своими работами художник делится в Instagram и собирает тысячи лайков. 

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    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом
    Американский иллюстратор показал космическую связь между мамой и малышом

    Ранее Scotch публиковал трогательные снимки животных, которые ждут появления новых членов семьи.

    По материалам: Adme.ru

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