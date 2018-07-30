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    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты

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    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты

    Шоколадные десерты французского кондитера Амори Гишон – настоящие произведения искусства

    Французский кондитер Амори Гишон удивляет мир своими шоколадными шедеврами. Он очень талантливый и творческий молодой человек, который не устает создавать что-то новое, интересное и вкусненькое.

    На своей странице в Instagram Амори Гишон постоянно публикует снимки со своими работами и даже видеоролики. Стоит отметить, что талантливый кондитер создает из шоколада настоящие шедевры: фигуры зверушек, людей, цветы, мебель, скульптуры и много чего другого.

    Качество его работ и техника исполнения – идеальны. Именно поэтому Амори является вдохновителем для многих кондитеров и любителей сладостей. Действительно, работы Гишона удивляют и восхищают.

    По словам Амори, он пытается создавать уникальные продукты, которых ранее никто не видел. Кроме того, Гишон делает из обычных и привычных нам вещей настоящие шедевры.

    Часы, старый стул, Санта Клаус в кресле, яйцо и цветы. Ничего необычного, правда? А теперь взгляните на них со стороны Амори – на его работы из шоколада. Кондитер словно одушевляет предметы, превращая их в съедобные произведения искусств.

    Предлагаем посмотреть подборку самых ярких, необычных и оригинальных работ французского кондитера.

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    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты
    Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты

    Его снимки вам точно захочется распечатать и повесить на кухне для вдохновения.

    Джерело: joinfo.ua

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