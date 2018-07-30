Кондитер из Франции создает поистине потрясающие десерты



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Шоколадные десерты французского кондитера Амори Гишон – настоящие произведения искусства

Французский кондитер Амори Гишон удивляет мир своими шоколадными шедеврами. Он очень талантливый и творческий молодой человек, который не устает создавать что-то новое, интересное и вкусненькое.

На своей странице в Instagram Амори Гишон постоянно публикует снимки со своими работами и даже видеоролики. Стоит отметить, что талантливый кондитер создает из шоколада настоящие шедевры: фигуры зверушек, людей, цветы, мебель, скульптуры и много чего другого.

Качество его работ и техника исполнения – идеальны. Именно поэтому Амори является вдохновителем для многих кондитеров и любителей сладостей. Действительно, работы Гишона удивляют и восхищают.

По словам Амори, он пытается создавать уникальные продукты, которых ранее никто не видел. Кроме того, Гишон делает из обычных и привычных нам вещей настоящие шедевры.

Часы, старый стул, Санта Клаус в кресле, яйцо и цветы. Ничего необычного, правда? А теперь взгляните на них со стороны Амори – на его работы из шоколада. Кондитер словно одушевляет предметы, превращая их в съедобные произведения искусств.

Предлагаем посмотреть подборку самых ярких, необычных и оригинальных работ французского кондитера.

Его снимки вам точно захочется распечатать и повесить на кухне для вдохновения.

Джерело: joinfo.ua