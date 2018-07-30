Лунное затмение-2018: лучшие кадры из разных уголков мира



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Уникальное явление смогли запечатлеть на разных континентах

В ночь с 27 на 28 июля весь мир наблюдал за уникальным явлением – самое длинное лунное затмение XXI века. Невероятную «кровавую» Луну можно было увидеть из разных уголков мира. Самые яркие фото спутника Земли делали в Германии, Испании, Франции, Китае, Индонезии, Австралии и других странах мира.

За онлайн-трансляцией лунного затмения-2018 следили миллионы людей по всему миру.

Отметим, что длительность лунного затмения составила 103 минуты. Это почти максимально возможная его продолжительность.

Все началось с того, что месяц постепенно прятался за тенью Земли, начиная с 20:14. Частичное затмение началось в 21:24, а полное - в 22:30. Именно тогда спутник Земли стал красным. Полностью весь процесс закончился в 02:28.

«Кровавой» Луну называют во время затмения. Лунное затмение возникает, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на свой спутник. В отличие от солнечного затмения, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, блокируя солнечный свет, луна не «темнеет» во время затмения, а вместо этого становится кроваво-красной.

Добавим, что для того, чтобы наблюдать за затмением, не обязательно было иметь дополнительное оборудование: нужно было лишь найти ясное небо.

Джерело: telegraf.com.ua