Чарующие и изысканные своды мечетей, которыми можно любоваться часами
- Сьогодні, 08:05
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Розсилка
Архитектуру мечетей можно назвать одной из самых сложных и изысканных, когда-либо созданных человечеством
На стенах мечети запрещено изображать фигуры людей и животных, поэтому абстрактные узоры и геометрические формы стали основными элементами исламской архитектуры.
По мнению мусульман, мечеть – идеальное место для упрочения связи с Единым Истинным Творцом. В ней царит идеальная атмосфера, чтобы успокоить взволнованный ум и спастись от житейской суматохи. Стоит отметить, что даже простых туристов, которые не имеют отношения к мусульманской религии, архитектура мечетей зачаровывает и заставляет рассматривать каждый сантиметр изящных узоров. Сегодня мы решили сосредоточиться только на потолках и сводах мечетей — том, что верующие видят, когда обращают свой взор к небу.
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Джерело: boredpanda.com