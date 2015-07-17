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    Чарующие и изысканные своды мечетей, которыми можно любоваться часами

    Архитектуру мечетей можно назвать одной из самых сложных и изысканных, когда-либо созданных человечеством
    На стенах мечети запрещено изображать фигуры людей и животных, поэтому абстрактные узоры и геометрические формы стали основными элементами исламской архитектуры.  [READ_MORE] По мнению мусульман, мечеть – идеальное место для упрочения связи с Единым Истинным Творцом. В ней царит идеальная атмосфера, чтобы успокоить
    • Сьогодні, 08:05
    • Розсилка

    Архитектуру мечетей можно назвать одной из самых сложных и изысканных, когда-либо созданных человечеством

    На стенах мечети запрещено изображать фигуры людей и животных, поэтому абстрактные узоры и геометрические формы стали основными элементами исламской архитектуры. 

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    По мнению мусульман, мечеть – идеальное место для упрочения связи с Единым Истинным Творцом. В ней царит идеальная атмосфера, чтобы успокоить взволнованный ум и спастись от житейской суматохи. Стоит отметить, что даже простых туристов, которые не имеют отношения к мусульманской религии, архитектура мечетей зачаровывает и заставляет рассматривать каждый сантиметр изящных узоров. Сегодня мы решили сосредоточиться только на потолках и сводах мечетей — том, что верующие видят, когда обращают свой взор к небу. 

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    Храм Фатимы Масуме, Кум, Иран
    Мечеть Насир аль-Мульк, Шираз, Иран
    Та же мечеть в Ширазе, Иран
    И снова мечеть Шираза с другого ракурса
    Мечеть Вакиль, Шираз, Иран
    Храм Фатимы Масуме, Кум, Иран
    Мечеть Шейха Лютфуллы, Исфахан, Иран
    Мечеть Шаха, Исфахан, Иран
    Мечеть Джалиль Хаят, Эрбиль, Ирак
    Шираз, Иран
    Потолок Тадж-Махала
    Пятничная мечеть Исфахана, Иран
    Мечеть Шейха Лютфуллы, Исфахан, Иран
    Мечеть Насир аль-Мульк, Шираз, Иран
    Мечеть аль-султан Калаун, Каир, Египет
    Мечеть шейха Зайда, Абу-Даби, ОАЭ
    Мечеть Вазир Хана, Лазор, Пакистан
    Мечеть Насир аль-Мульк, Шираз, Иран.
    Мечеть Насир аль-Мульк, Шираз, Иран
    Мавзолей Бахауддина Накшбанда, Бухара, Узбекистан

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    Джерело: boredpanda.com

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