Чарующие и изысканные своды мечетей, которыми можно любоваться часами

Архитектуру мечетей можно назвать одной из самых сложных и изысканных, когда-либо созданных человечеством

На стенах мечети запрещено изображать фигуры людей и животных, поэтому абстрактные узоры и геометрические формы стали основными элементами исламской архитектуры. [READ_MORE] По мнению мусульман, мечеть – идеальное место для упрочения связи с Единым Истинным Творцом. В ней царит идеальная атмосфера, чтобы успокоить



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Архитектуру мечетей можно назвать одной из самых сложных и изысканных, когда-либо созданных человечеством

На стенах мечети запрещено изображать фигуры людей и животных, поэтому абстрактные узоры и геометрические формы стали основными элементами исламской архитектуры.

По мнению мусульман, мечеть – идеальное место для упрочения связи с Единым Истинным Творцом. В ней царит идеальная атмосфера, чтобы успокоить взволнованный ум и спастись от житейской суматохи. Стоит отметить, что даже простых туристов, которые не имеют отношения к мусульманской религии, архитектура мечетей зачаровывает и заставляет рассматривать каждый сантиметр изящных узоров. Сегодня мы решили сосредоточиться только на потолках и сводах мечетей — том, что верующие видят, когда обращают свой взор к небу.

Джерело: boredpanda.com