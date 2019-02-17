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    День рождения Пэрис Хилтон: лучшие фотосессии блондинки

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    День рождения Пэрис Хилтон: лучшие фотосессии блондинки
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    Она могла стать наследницей империи «Hilton», в которую входит сеть роскошных отелей, но осталась самой собой и лишилась наследства. Однако Пэрис не пропала – она и сама научилась неплохо зарабатывать

    В 2000 году привлекательная Пэрис Хилтон начала работу фотомоделью в агентстве Дональда Трампа «Т Менеджмент» и сумела добиться успехов в карьере.

    Позже она сменила несколько модельных агентств, среди которых престижные нью-йоркское «Ford Models Management», лондонские «Models 1 Agenc» и «Premier Model Management», а также агентство «Nous Model Management» в Лос-Анджелесе.

    Пэрис Хилтон регулярно появляется на экране в рейтинговых программах и телевизионных шоу. В декабре 2003 года зрители увидели ее в проекте «Простая жизнь» на канале «Fox». В этом реалити-шоу знаменитая блондинка участвовала вместе с подружкой Николь Ричи, дочерью популярного исполнителя Лайонела Ричи.

    В один момент модель решила попробовать свои силы в кино. Кинематографическая биография Пэрис Хилтон успехом не увенчалась и большой славы как актрисе не принесла. Тем не менее, в ее фильмографии есть несколько проектов, в которых она сыграла роли второго плана.

    Это фильмы «Девять жизней», «Модная мамочка» и «Дом восковых фигур». За работу в последней картине Пэрис вручили премию «Teen Choice Awards» за лучший крик. Более того, она даже попала в номинацию «Прорыв года».

    Среди проектов, в которых засветилась светская львица, числятся рейтинговые сериалы «Одинокие сердца», «Вероника Марс», «Американские мечты». Роли Пэрис доставались незначительные, но публика с интересом встречала новоиспеченную актрису на экране.

    Снова Хилтон появилась на экранах в 2006 году. Ей досталась главная роль в фильме «Блондинка в шоколаде». Затем последовала работа в ленте «Пей до дна», где ей доверили ключевой образ. Но оба проекта не имели особого успеха и были раскритикованы зрителями и кинокритиками.

    От надоевшего кинобизнеса и модельной карьеры Пэрис Хилтон перешла к другому занятию, новому и неизведанному: она решила стать певицей. В 2004 году приступила к работе над дебютным сольным альбомом. Он получил название «Париж» («Paris»).

    Диск записывался на протяжении 2 лет и вышел в 2006-м. Как оказалось, именно здесь Пэрис ждал определенный успех. Сразу после выхода альбом занял 6 ступеньку чарта «Billboard 200». Продюсерами диска стали Кара Дио Гуарди, Грег Уеллс, Скотт Строч и Джейн Уидлин. Но альбом продавался плохо.

    В начале 2000-х блондинка нашла еще одну сферу, в которой ранее не отметилась. Это писательство. Вместе с Мерл Гинсберг она выпустила книгу «Откровения наследницы.

    Самые стильные и остроумные штучки», за которую получила $100 тыс. Правда, критики разнесли труд Пэрис Хилтон в пух и прах, но читателям книга понравилась.

    В середине первого десятилетия 2000-х звезда проявила дизайнерские таланты. Она участвовала в создании новой коллекции сумок популярной японской фирмы «Samantha Thavasa».

    Тогда же появились ювелирные украшения для онлайн-магазина «Amazon.com», к которым тоже применила свою фантазию Хилтон. Сумками и ювелирными изделиями знаменитость не ограничилась и выпустила собственную линию парфюмерии.

    Попробовала свои силы вездесущая и энергичная Пэрис Хилтон в рекламе сети фаст-фуда «Carl’s Jr.» и в качестве диджея. В 2003-2004 годах имя Пэрис Хилтон попало в журнал «Форбс».

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    Она сумела заработать $2 млн. А в 2006-2007 годах светская львица довела свое состояние до $8,3 млн, доказав всем, в том числе и лишившему ее наследства дедушке, что вполне способна себя обеспечить сама.

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