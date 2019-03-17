День святого Патрика: традиции праздника

ГЛАВКОМ



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День святого Патрика

Одеваем зеленую одежду, пьем зеленое пиво и переносимся в Ирландию

Сегодня, 17 марта, отмечается День Святого Патрика. Он припадает на день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика, сообщает «Главком».

Святой Патрик – христианский святой и покровитель Ирландии. Считается, что именно он распространил христианство в этой стране. На протяжении десятилетий Патрик проповедовал христианскую веру и совершал чудеса. Одним из них, которое до сих вызывает двойственные чувства, стало изгнание из Ирландии змей.

С именем святого Патрика связано множество и других легенд, например, о том, что он с помощью трехлистного клевера объяснял людям понятие Святой Троицы.

В Ирландии существует традиция прикреплять к одежде трилистник, символизирующий крест, цвет католицизма. Кроме того этот знак отсылает к цвету самой «изумрудной страны».

Также у Дня святого Патрика есть и языческие мотивы. Так, одним из его непременных героев являются лепреконы — сказочные башмачники, владеющие спрятанным горшком с золотом.

Интересно, что лепреконы вошли в праздник благодаря компаниям, продающим открытки. Им просто требовался симпатичный и забавный персонаж для праздничных открыток.

В этот день все города Ирландии «зеленеют». Люди рисуют на лицах ирландские флаги или трилистники, прикрепляют охапки клевера к головным уборам и костюмам, одеваются во все зеленое, пекут сладости в форме трилистника, покрытые зеленой глазурью, и даже пиво пьют зеленое.

Девиз праздника умещается в одно слово – Craic, что означает «веселье и наслаждение». Все вокруг пьют пиво и иногда пляшут групповой ирландский танец «кейли».

Существует так называемая «Чарка Патрика» ‑ единица измерения выпиваемого виски. До того, как выпить последний стакан виски, необходимо было положить в стакан трилистник. Это называлось «осушить трилистник». Выпив виски, трилистник полагалось бросить за спину через левое плечо – на счастье.

В День святого Патрика устраиваются парады, первый из которых прошел на территории современных США в XVIII в. Право называться первым городом, в котором прошел такой парад, оспаривают Нью‑Йорк и Бостон.

В ходе празднования принято устраивать парады с плясками и песнями, пивные и музыкальные вечеринки, а в одежде непременно должен присутствовать национальный цвет Изумрудного острова — зеленый. В Чикаго 17 марта даже реку окрашивают в этот оттенок.