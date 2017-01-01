До и после. Как макияж меняет внешность женщин

Представляем невероятные доказательства того, что макияж - это сила!

Многие женщины не могут выйти из дому без макияжа, даже если всего лишь нужно сбегать в соседний магазин. Чего они только не вытворяют на лице, когда дело доходит до безупречного внешнего вида. Однако навыки некоторых визажистов выходят за рамки самых смелых ожиданий. [GALLERY_BLOCK] То, чего они могут достичь с помощью косметики, часто



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Представляем невероятные доказательства того, что макияж - это сила!

Многие женщины не могут выйти из дому без макияжа, даже если всего лишь нужно сбегать в соседний магазин. Чего они только не вытворяют на лице, когда дело доходит до безупречного внешнего вида. Однако навыки некоторых визажистов выходят за рамки самых смелых ожиданий.

То, чего они могут достичь с помощью косметики, часто поражает воображение. Весь секрет в том, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть лучшие стороны красоты.

Джерело: telegraf.com.ua