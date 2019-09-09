Дочь Джонни Деппа и Тимоти Шаламе застали за страстными поцелуями на Капри (фото)



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Звезды попали в объектив папарацци

Сразу после фееричного совместного выхода Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп на Венецианском кинофестивале нас ждут еще более увлекательные фото. 23-летний актер и 20-летняя актриса сейчас отдыхают на острове Капри, наслаждаясь солнцем и страстными поцелуями. Откровенные проявления чувств пары, которая сейчас занимается промоушеном фильма «Король», попали в объективы папарацци.

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