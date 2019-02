Джаред Лето удивил фанатов отсутствием рубашки на торжественной церемонии Brit Awards



Джаред Лето

Фронтмен популярной группы 30 Seconds to Mars масерски обошел правила дресс-кода

Вчера в Лондоне раздали награды на музыкальной премии BRIT Awards, главными триумфаторами которой стала группа The 1975, получившая две статуэтки. Одну из них - из рук Джареда Лето, появление которого вызвало у фанатов два вопроса. Во-первых, стандартный: из какого фонтана молодости он пьет, чтобы так выглядеть в 47 лет? Во-вторых, где он учился так талантливо обходить дресс-код? Вместо скучного смокинга, в котором Джареда представить сложно, певец выбрал бархатный пиджак, красные ботинки и проигнорировал рубашку, заменив ее на россыпь бриллиантов на шее.

Напомним, в этот вечер Кельвин Харрис стал лучшим продюсером, а также получил награду за лучший сингл за песню One Kiss, записанную с певицей Дуа Липа. Этому предшествовали 14 номинаций на Brit Awards, а также успешные совместные треки с Сэмом Смитом, Арианой Гранде, Рианной и Фарреллом Уильямсом, добиравшиеся до верхних строчек чартов.

Среди других победителей: Джорджа Смит (лучшая певица), Джордж Эзра (лучший певец), Том Уолкер (лучший дебют). Британская герл-группа Little Mix получила награду за лучшее видео за клип на песню Woman Like Me, записанную с Ники Минаж.

В международных категориях победили The Carters — дуэт Бейонсе и Джей Зи («лучшая международная группа»). Дрейк признан лучшим иностранным артистом, Ариана Гранде стала лучшей иностранной певицей.