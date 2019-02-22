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    Джаред Лето удивил фанатов отсутствием рубашки на торжественной церемонии Brit Awards

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    Джаред Лето - Джаред Лето удивил фанатов отсутствием рубашки на торжественной церемонии Brit Awards
    Джаред Лето

    Фронтмен популярной группы 30 Seconds to Mars масерски обошел правила дресс-кода

    Вчера в Лондоне раздали награды на музыкальной премии BRIT Awards, главными триумфаторами которой стала группа The 1975, получившая две статуэтки. Одну из них - из рук Джареда Лето, появление которого вызвало у фанатов два вопроса. Во-первых, стандартный: из какого фонтана молодости он пьет, чтобы так выглядеть в 47 лет? Во-вторых, где он учился так талантливо обходить дресс-код? Вместо скучного смокинга, в котором Джареда представить сложно, певец выбрал бархатный пиджак, красные ботинки и проигнорировал рубашку, заменив ее на россыпь бриллиантов на шее.

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    Джаред Лето удивил фанатов отсутствием рубашки на торжественной церемонии Brit Awards
    Джаред Лето удивил фанатов отсутствием рубашки на торжественной церемонии Brit Awards
    Джаред Лето удивил фанатов отсутствием рубашки на торжественной церемонии Brit Awards
    Джаред Лето удивил фанатов отсутствием рубашки на торжественной церемонии Brit Awards
    Джаред Лето удивил фанатов отсутствием рубашки на торжественной церемонии Brit Awards
    Джаред Лето удивил фанатов отсутствием рубашки на торжественной церемонии Brit Awards
    Джаред Лето удивил фанатов отсутствием рубашки на торжественной церемонии Brit Awards
    Джаред Лето удивил фанатов отсутствием рубашки на торжественной церемонии Brit Awards
    Джаред Лето удивил фанатов отсутствием рубашки на торжественной церемонии Brit Awards
    Джаред Лето удивил фанатов отсутствием рубашки на торжественной церемонии Brit Awards

    Напомним, в этот вечер Кельвин Харрис стал лучшим продюсером, а также получил награду за лучший сингл за песню One Kiss, записанную с певицей Дуа Липа. Этому предшествовали 14 номинаций на Brit Awards, а также успешные совместные треки с Сэмом Смитом, Арианой Гранде, Рианной и Фарреллом Уильямсом, добиравшиеся до верхних строчек чартов.

    Среди других победителей: Джорджа Смит (лучшая певица), Джордж Эзра (лучший певец), Том Уолкер (лучший дебют). Британская герл-группа Little Mix получила награду за лучшее видео за клип на песню Woman Like Me, записанную с Ники Минаж.

    В международных категориях победили The Carters — дуэт Бейонсе и Джей Зи («лучшая международная группа»). Дрейк признан лучшим иностранным артистом, Ариана Гранде стала лучшей иностранной певицей.

     Читайте также: Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019.


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