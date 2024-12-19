Нове графіті Бенксі викликало палкі суперечки у соцмережах

Графіті відомого світового художника Бенксі обурило користувачів у соцмережах

Відомий стріт-арт-художник Бенксі опублікував на своїй сторінці в Instagram роботу, яка відразу ж привернула увагу аудиторії. Автор намалював графіті, що зображує Мадонну з немовлям. На грудях у жінки рана – її немов пронизали трубою, яка є частиною стіни. Малюк з відчаєм дивиться на матір. Точна локація графіті поки що невідома. Бенксі не залишив жодних коментарів до своєї роботи. Швидше за все, зображення намальоване на стіні якоїсь будівлі.

Під постом кілька тисяч коментарів. Користувачі активно сперечаються, чому ж присвячена робота автора, нова вона чи він тільки недавно вирішив про неї розповісти.

«Остання робота Бенксі не потребує єдиного тлумачення. Вона може відображати боротьбу матерів, наслідки війни... Кожен бачить це через призму свого сприйняття, заснованого на тому, як він дивиться на світ. Найважливіше в тому, що Бенксі знову привернув нашу увагу до місць, де існує страждання, закликаючи нас не відвертатися», «Про матерів Гази?», «Бенксі, поясни, про що ця робота? Твоя мовчазність більше не приваблива», «Недавня робота Бенксі пропонує безліч інтерпретацій», – написали люди у коментарях.

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Примітно, що кількість коментарів продовжує збільшуватися, люди сперечаються різними мовами світу.

Як відомо, анонімний художник Бенксі прославився своїми провокаційними та сатиричними графіті, які часто містять посилання на актуальні гостросоціальні чи політичні теми. Бенксі став культовою фігурою в сучасному мистецтві завдяки своєму вмінню поєднувати провокацію, сарказм і глибокий зміст. Його твори з'являються раптово, часто в громадських місцях, що активно відвідуваються, і швидко стають предметом обговорення.

До слова, у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» тепер буде зберігатися графіті відомого світового художника Бенксі «Жінка в протигазі».