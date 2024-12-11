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Браслети-кафи та перлини. Які прикраси будуть модними у 2025 році (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Актуальними у 2025 році будуть не просто молочні перлинки
фото: Bottega Veneta

Масивні браслети, які були в тренді у 2000-х, повертаються, але в оновленому вигляді

У сучасному світі аксесуари стали невіддільною частиною модного образу. Вони додають завершеності, підкреслюють індивідуальність і навіть стають способом самовираження. У 2025 році мода зробить акцент на богемності, натхненній природою, і незвичних інтерпретаціях класичних елементів. Про це повідомляє Vogue.

Браслети-кафи

Браслети-кафи будуть популярними у 2025 році
Браслети-кафи будуть популярними у 2025 році
фото: Vogue

Масивні браслети, які були в тренді у 2000-х, повертаються, але в оновленому вигляді. Тепер це не просто аксесуари, а справжні витвори мистецтва. Золоті чи срібні браслети-кафи обіцяють стати хітом, особливо якщо вони матимуть незвичайні форми або інкрустації. Вони можуть прикрашати не лише зап’ястя, а й передпліччя, створюючи ефектний акцент.

Флора та фауна

Природні мотиви стануть популярними у 2025 році
Природні мотиви стануть популярними у 2025 році
фото: Vogue

Природа знову стала джерелом натхнення. На подіумах з'явилися кольє у формі вигинів змії, сережки, схожі на птахів колібрі, та кулони у вигляді голубів. Аксесуари з квітковими мотивами стануть універсальним рішенням – вони підійдуть як до романтичних, так і до мінімалістичних образів.

Перлини

Перлини залишаться популярними у новому модному сезоні
Перлини залишаться популярними у новому модному сезоні
фото: Vogue

Перлини залишаються класикою, але у 2025 році дизайнери пропонують переосмислити їх використання. Замість витончених ниток – масивні кольє, великі сережки та браслети з асиметричними формами. Незвичні поєднання, як-от перлини з кольоровими каменями чи металами, також будуть на піку популярності.

Навушники

Навушники є одним із елементів модного образу
Навушники є одним із елементів модного образу
фото: Vogue

Цей аксесуар несподівано увірвався в моду і став не лише практичним, а й стильним доповненням. Дизайнери пропонують інтегрувати навушники в образ: від масивних моделей у футуристичному стилі до мінімалістичних варіантів у класичних кольорах. У 2025 році вони стануть символом сучасності та технологічності.

Нагадаємо, що експерти модної індустрії стурбовані трендом повернення до «екстремально худих моделей». Модні дизайнери демонструють зворотну тенденцію до інклюзивності: на 208 останніх показах 95% образів було представлено жінками «нульового розміру» (40-42 європейського розміру, – «Главком»).

Як повідомлялося, у Парижі нещодавно відбувся Тиждень моди. У перший день показу у Національній паризькій опері свої сукні демонстрував модний дім L'Oreal. Кендалл Дженнер та Кара Делевінь вразили глядачів відвертими образами, Єва Лонгорія та Джейн Фонда приміряли не менш розкішні сукні під час шоу Walk Your Worth у рамках жіночого готового одягу весна-літо «Колекція 2025 року».

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Теги: мода стиль фото

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