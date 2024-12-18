Як Патріарх Філарет благословляв народну артистку (фото)
«Це час духовного відродження: для кожного з нас і для всієї країни», – Білозір написала після зустрічі з Філаретом
Народна артистка України Оксана Білозір зустрілася із Патріархом Філаретом напередодні Різдва. Про це вона повідомила сьогодні, 18 грудня, та показала спільні фото.
«Перед Різдвяними святами всі ми починаємо замислюватись про справжнє значення цього часу. Це в першу чергу нагадування нам про те, що темрява завжди поступається світлу, а віра перевертає гори, якими б велетенськими й неприступними вони не були», – зауважила співачка.
Артистка стверджує, що Різдво спонукає пам’ятати про головне: любов, жертовність і єдність. За її словами, «саме ці цінності допомагають нам триматися, не впадати у відчай та вірити у перемогу, як духовну, так і фізичну».
«Це час духовного відродження: для кожного з нас і для всієї країни. Час згадати, хто ми є, звідки наше коріння і чому наша боротьба така священна. Благословенна зустріч з Почесним Патріархом Філаретом напередодні Різдва», – прокоментувала зустріч співачка.
Раніше народна артистка України Оксана Білозір заспівала церковну пісню у напівзруйнованій церкві міста Суджа, що на Курщині. Співачка виконала церковну пісню Володимира Стеха «Ісусе милий» у присутності військових.
Як повідомлялося, Оксана Білозір хоче повернутися в політику. Вона вважає, що може реалізувати свої ідеї у цій сфері й допомогти державі.
До слова, народна артистка України Оксана Білозір вперше заявила про те, що була отруєна «Новачком» у 2005 році, коли очолювала Міністерство культури.
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