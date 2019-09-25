Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами



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Елена Зеленская instagram.com/olenazelenska_official/

В сети восторгаются чувством стиля первой леди

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН. По трапу самолета он спускался, держа за руку свою супругу Елену. В конце первого дня официального визита в США первая леди Украины поделилась кадрами в Instagram. Елена Зеленская опубликовала в соцсети несколько снимков, рассказав фолловерам о событиях дня.

«Наш визит в США начался… с Украины», – написала она, пояснив, что они с мужем посетили Украинский институт Америки.

Президент США Дональд Трамп вместе с дочерью Иванкой, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и другие политики участвуют в совещаниях на Генассамблее ООН.

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