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    Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами

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    <p>Елена Зеленская</p> <p>instagram.com/olenazelenska_official/</p> - Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами

    Елена Зеленская

    instagram.com/olenazelenska_official/

    В сети восторгаются чувством стиля первой леди

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН. По трапу самолета он спускался, держа за руку свою супругу Елену. В конце первого дня официального визита в США первая леди Украины поделилась кадрами в Instagram. Елена Зеленская опубликовала в соцсети несколько снимков, рассказав фолловерам о событиях дня.

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    Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами
    Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами
    Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами
    Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами
    Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами
    Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами
    Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами
    Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами
    Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами
    Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами
    Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами
    Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами
    Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами
    Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами
    Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами
    Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами
    Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами
    Елена Зеленская покорила Америку стильными нарядами

    «Наш визит в США начался… с Украины», – написала она, пояснив, что они с мужем посетили Украинский институт Америки.

    Президент США Дональд Трамп вместе с дочерью Иванкой, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и другие политики участвуют в совещаниях на Генассамблее ООН.

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    первая леди Елена Зеленская
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