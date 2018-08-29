Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
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Яркие работы фотографа Нины Лин, чьи снимки более 50 раз появлялись на обложке журнала Life
Фотограф Нина Лин (Nina Leen) родилась в Российской империи.
Она жила в Германии, Италии и Швейцарии. Уже позже Нина Лин переехала в США. Ее жизнь была окутана тайнами.
Когда в 1995 году Нина Лин умерла, то поблизости не оказалось никого, кто бы смог назвать ее точный возраст.
Фотографии Лин более 50 раз появлялись на обложке журнала Life.
В частности, среди ее работ было много фото женщин, которые считались эталоном красоты тех лет.