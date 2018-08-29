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    Фото

    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея

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    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея

    Яркие работы фотографа Нины Лин, чьи снимки более 50 раз появлялись на обложке журнала Life

    Фотограф Нина Лин (Nina Leen) родилась в Российской империи.

    Она жила в Германии, Италии и Швейцарии. Уже позже Нина Лин переехала в США. Ее жизнь была окутана тайнами.

    Когда в 1995 году Нина Лин умерла, то поблизости не оказалось никого, кто бы смог назвать ее точный возраст.

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    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея
    Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея

    Фотографии Лин более 50 раз появлялись на обложке журнала Life.

    В частности, среди ее работ было много фото женщин, которые считались эталоном красоты тех лет.

    США фотограф
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