Эти восхитительные женщины были эталоном красоты 60 лет назад. Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яркие работы фотографа Нины Лин, чьи снимки более 50 раз появлялись на обложке журнала Life

Фотограф Нина Лин (Nina Leen) родилась в Российской империи.

Она жила в Германии, Италии и Швейцарии. Уже позже Нина Лин переехала в США. Ее жизнь была окутана тайнами.

Когда в 1995 году Нина Лин умерла, то поблизости не оказалось никого, кто бы смог назвать ее точный возраст.

Фотографии Лин более 50 раз появлялись на обложке журнала Life.

В частности, среди ее работ было много фото женщин, которые считались эталоном красоты тех лет.