Фиолетовый цветочный рай под Мукачево (фото)



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mukachevo.net

С наступлением теплой погоды распустилось огромное количество шафранов

Массово расцвел шафран на Закарпатье в дендропарке «Березинка», который расположен возле Мукачево. Невероятные фотографии цветения шафранов в дендропарке «Березинка» опубликовал Максим Адаменко.

В дендропарк, полюбоваться весенними первоцветами, в эти выходные приехало много посетителей.

Сегодня средства на основе карпатского шафрана применяются в качестве дополнительного лечения около 100 заболеваний.

Карпатский шафран используют как антиоксидант – он способен очищать организм от токсинов. Особенно хорошо зарекомендовал себя при алкогольной интоксикации. Также карпатский шафран используют для очищения почек и мочевого пузыря. Применяют как ветрогонное, желчегонное, мочегонное и противоспазматическое средство.

Употребление карпатского шафрана советуют людям, работающим на загрязненных предприятиях, поскольку эта пряность обладает антиканцерогенными и антимутагенными свойствами.

Джерело: mukachevo.net