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    Фото

    Фиолетовый цветочный рай под Мукачево (фото)

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    Фиолетовый цветочный рай под Мукачево (фото)
    mukachevo.net

    С наступлением теплой погоды распустилось огромное количество шафранов

    Массово расцвел шафран на Закарпатье в дендропарке «Березинка», который расположен возле Мукачево. Невероятные фотографии цветения шафранов в дендропарке «Березинка» опубликовал Максим Адаменко.

    В дендропарк, полюбоваться весенними первоцветами, в эти выходные приехало много посетителей.

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    Фиолетовый цветочный рай под Мукачево (фото)
    Фиолетовый цветочный рай под Мукачево (фото)
    Фиолетовый цветочный рай под Мукачево (фото)
    Фиолетовый цветочный рай под Мукачево (фото)
    Фиолетовый цветочный рай под Мукачево (фото)
    Фиолетовый цветочный рай под Мукачево (фото)
    Фиолетовый цветочный рай под Мукачево (фото)
    Фиолетовый цветочный рай под Мукачево (фото)
    Фиолетовый цветочный рай под Мукачево (фото)
    Фиолетовый цветочный рай под Мукачево (фото)
    Фиолетовый цветочный рай под Мукачево (фото)
    Фиолетовый цветочный рай под Мукачево (фото)
    Фиолетовый цветочный рай под Мукачево (фото)
    Фиолетовый цветочный рай под Мукачево (фото)
    Фиолетовый цветочный рай под Мукачево (фото)

    Сегодня средства на основе карпатского шафрана применяются в качестве дополнительного лечения около 100 заболеваний.

    Карпатский шафран используют как антиоксидант – он способен очищать организм от токсинов. Особенно хорошо зарекомендовал себя при алкогольной интоксикации. Также карпатский шафран используют для очищения почек и мочевого пузыря. Применяют как ветрогонное, желчегонное, мочегонное и противоспазматическое средство.

    Употребление карпатского шафрана советуют людям, работающим на загрязненных предприятиях, поскольку эта пряность обладает антиканцерогенными и антимутагенными свойствами.

    Джерело: mukachevo.net

    фотография искусство Закарпатье
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