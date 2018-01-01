Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х

Джозеф Сабо посвятил более 20 лет жизни съемке подростков

Преподаватель фотографии и искусства в средней школе на Лонг-Айленде в течение 27 лет и более 20 лет в Международном центре фотографии на Манхэттене — Джозеф Сабо (Joseph Szabo) фотографировал американских подростков на протяжении почти 20 лет. В этих фотографиях есть всё: эмоции, тоска, бравада, досада, беспокойные желания, сексуальность,



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Джозеф Сабо посвятил более 20 лет жизни съемке подростков

Преподаватель фотографии и искусства в средней школе на Лонг-Айленде в течение 27 лет и более 20 лет в Международном центре фотографии на Манхэттене — Джозеф Сабо (Joseph Szabo) фотографировал американских подростков на протяжении почти 20 лет.

В этих фотографиях есть всё: эмоции, тоска, бравада, досада, беспокойные желания, сексуальность, неловкость, позерство и счастье. Мир американской средней школы, улиц, автостоянок и пляжей.

Итогом стали две книги фотографий — Almost Grown и Teenage.

«Я хотел показать, какие они», — сказал позже Джозеф Сабо.

Джерело: BigPicture