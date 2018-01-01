  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х

    Джозеф Сабо посвятил более 20 лет жизни съемке подростков
    Преподаватель фотографии и искусства в средней школе на Лонг-Айленде в течение 27 лет и более 20 лет в Международном центре фотографии на Манхэттене — Джозеф Сабо (Joseph Szabo) фотографировал американских подростков на протяжении почти 20 лет. В этих фотографиях есть всё: эмоции, тоска, бравада, досада, беспокойные желания, сексуальность,
    • Сьогодні, 19:21
    • Розсилка

    Джозеф Сабо посвятил более 20 лет жизни съемке подростков

    Преподаватель фотографии и искусства в средней школе на Лонг-Айленде в течение 27 лет и более 20 лет в Международном центре фотографии на Манхэттене — Джозеф Сабо (Joseph Szabo) фотографировал американских подростков на протяжении почти 20 лет.

    В этих фотографиях есть всё: эмоции, тоска, бравада, досада, беспокойные желания, сексуальность, неловкость, позерство и счастье. Мир американской средней школы, улиц, автостоянок и пляжей.

    Итогом стали две книги фотографий — Almost Grown и Teenage.

    «Я хотел показать, какие они», — сказал позже Джозеф Сабо.

    1 з 34
    на весь екран згорнути
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х
    Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х

    Смотрите также: Портреты-коллажи: Фотограф показал, как меняется лицо человека с возрастом

    Джерело: BigPicture

    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ