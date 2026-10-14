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«Найщасливіше дитинство». Ольга Сумська зворушила архівними світлинами з мамою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ольга Сумська є дочкою відомої української артистки Ганни Сумської
фото: Ольга Сумська/Facebook

Ганна Сумська пішла з життя на початку повномасштабного вторгнення

Сьогодні, 14 жовтня, минає 92 роки з дня народження заслуженої артистки України Ганни Сумської. Донька акторки Ольга Сумська поділилася сімейними світлинами з матір’ю та пригадала миті дитинства, які вона їй подарувала. Про це пише «Главком».

Ольга Сумська розповіла, що мала найкраще дитинство. Часом воно проходило на сцені, поруч із Ганною Сумською. Акторка також вшанувала пам’ять матері зворушливими рядками.

«Мамочко… 14 жовтня… Сьогодні твій день народження… Пишу під страшні вибухи… Ти все бачиш і чуєш… А в серці – моє найпрекрасніше, найщасливіше дитинство, наша Хортиця, театр ім. Магара, твої неймовірні ролі, чарівність, посмішка, твоя любов і підтримка… Дякую Богу за тебе, моя рідненька», – зазначила Сумська. До свого допису Ольга Сумська додала фото, де вона позує біля матері в юному віці. 

Ольга Сумська показала архівні фото з мамою
Ольга Сумська показала архівні фото з мамою
фото: Ольга Сумська/Facebook
«Найщасливіше дитинство». Ольга Сумська зворушила архівними світлинами з мамою фото 1
фото: Ольга Сумська/Facebook

На окремих світлинах Ольга Сумська показалася вже в дорослі роки разом з усією родиною.

Родина Сумських
Родина Сумських
фото: Ольга Сумська/Facebook

У кадрі можна побачити сестру Ольги Сумської, народну артистку Наталію Сумську, їхніх батьків Ганну та В’ячеслава Сумських. Також на фото поруч із дорослими посміхаються діти Ольги та Наталії Сумських.

Ольга Сумська та їх батьки Ганна та Вʼячеслав Сумські
Ольга Сумська та їх батьки Ганна та Вʼячеслав Сумські
фото: Ольга Сумська/Facebook

На ще одній світлині Ольга Сумська показалася разом із батьками.

Ольга Сумська з матірʼю Ганною Сумською
Ольга Сумська з матірʼю Ганною Сумською
фото: Ольга Сумська/Facebook

Ганна Сумська народилася 14 жовтня 1934 року. Акторка пішла з життя 27 лютого 2022-го, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії. Їй було 87 років.

Ольга Сумська зворушила архівними світлинами з мамою
Ольга Сумська зворушила архівними світлинами з мамою
фото: Ольга Сумська/Facebook

Через російське вторгнення організувати похорон у Києві було складно. Зрештою родині вдалося влаштувати похорон. 1 березня Ганну Сумську поховали на Байковому кладовищі. «Встигли поховати нашу красуню мамочку, Ганну Іванівну… З молитвою священника і під звуки сирен… Господи, дякуємо тобі!» – розповідала Ольга Сумська.

Нагадаємо, акторка Ольга Сумська вшанувала памʼять свого батька, народного артиста України Вʼячеслава Сумського та поділилася архівними фото із ним. Ольга Сумська також поділилася зворушливим зверненням до батька в день його народження. Акторка розповіла про талант та його відданість сцені. 

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Теги: фото батьки Ольга Сумська

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