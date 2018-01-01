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    Горячие штучки: Художник превратил диснеевских принцесс в моделей Playboy

    Художник из Лос-Анджелеса Эндрю Тарусов очень давно работает в стиле пин-ап
    Одной из его излюбленных тем являются принцессы Диснея. В этот раз, Эндрю Тарусов изобразил сказочных красавиц в стиле пин-ап и поместил из на обложку журнала Playboy. Стоит отметить, что художнику представить диснеевских принцесс в совершенно нестандартных образах, но при этом, его иллюстрации выглядят совершенно не пошло. Готовы поспорить,
    • Сьогодні, 08:09
    • Розсилка

    Художник из Лос-Анджелеса Эндрю Тарусов очень давно работает в стиле пин-ап

    Одной из его излюбленных тем являются принцессы Диснея. В этот раз, Эндрю Тарусов изобразил сказочных красавиц в стиле пин-ап и поместил из на обложку журнала Playboy.

    Стоит отметить, что художнику представить диснеевских принцесс в совершенно нестандартных образах, но при этом, его иллюстрации выглядят совершенно не пошло.

    Готовы поспорить, что в таком виде всеми любимых героинь мультиков ещё никто не видел! 

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    Белль
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