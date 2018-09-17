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    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков

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    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков

    «Как и все в Чиркова: очень красиво и очень печально»

    На странице Facebook-сообщества «Клуб коренного киевлянина» разместили работы художника Владимира Чиркова, на которых изображен Киев с несколько необычным видением столицы Украины художником.

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    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков
    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков
    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков
    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков
    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков
    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков
    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков
    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков
    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков
    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков
    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков
    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков
    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков
    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков
    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков
    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков
    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков
    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков
    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков
    Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков

    Работы художника пользователи социальной сети комментируют следующим образом:

    • «У этого художника много положительных работ, очень нравятся»,
    • «Как и все в Чиркова: очень красиво и очень печально»,
    • «Холодно и страшно»
    Киев
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