Грустный, красивый и депрессивный Киев. Как видит столицу Украины художник Владимир Чирков



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«Как и все в Чиркова: очень красиво и очень печально»

На странице Facebook-сообщества «Клуб коренного киевлянина» разместили работы художника Владимира Чиркова, на которых изображен Киев с несколько необычным видением столицы Украины художником.

Работы художника пользователи социальной сети комментируют следующим образом: