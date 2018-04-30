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    Известный фотограф показал эффектные снимки Львова

    В сети появились новые снимки Львова с необычных ракурсов
    Известный киевский фотограф, который родился в Одессе, Сергей Ристенко посетил Львов и сделал серию фотографий, коорые показывают город Льва с неожиданного ракурса. Его увлечение - это уличная фотография, которую он создает как на профессиональную камеру, так и на телефон или квадрокоптер. Обыденный Львов через фильтр эмоций фотохудожника выглядит
    • Сьогодні, 02:08
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    Львов
    Львов

    В сети появились новые снимки Львова с необычных ракурсов

    Известный киевский фотограф, который родился в Одессе, Сергей Ристенко посетил Львов и сделал серию фотографий, коорые показывают город Льва с неожиданного ракурса. Его увлечение - это уличная фотография, которую он создает как на профессиональную камеру, так и на телефон или квадрокоптер.

    Обыденный Львов через фильтр эмоций фотохудожника выглядит очень необычно и крайне романтично.

    Фото Сергей опубликовал на своей странице Facebook. «Львов. Вечер. Поющие птицы, которых хорошо слышно в центре города, тишина, мягкое солнце и сказочная архитектура - идеальные составляющие впечатлений об этом городе. И лучше всего у меня получается снимать его на пленку и камеру 1959 года выпуска. Влюблен во Львов», - написал фотограф под одним из снимков.

    С необычно ракурса фотограф показал, в частности, Стрыйский парк - один из старейших и красивейших парков Львова, памятник садово-паркового искусства национального значения, улицы старого города, остановки общественного транспорта, утопающие в цвету и музыкантов на площади Рынок.

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    Известный фотограф показал эффектные снимки Львова
    Известный фотограф показал эффектные снимки Львова
    Известный фотограф показал эффектные снимки Львова
    Известный фотограф показал эффектные снимки Львова
    Известный фотограф показал эффектные снимки Львова
    Известный фотограф показал эффектные снимки Львова
    Известный фотограф показал эффектные снимки Львова
    Известный фотограф показал эффектные снимки Львова

    Многие фото из этой серии были сделаны с помощью квадракоптера. В комментариях под снимками пользователи отмечают, что из этих снимков может получиться замечательная коллекция открыток из Львова. А также хвалят фотографа за то, что ему удалось передать медовый свет на закате и особенность парка, деревья которого похожи на брокколи.

    Джерело: Styler.rbc.ua

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