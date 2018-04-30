Известный фотограф показал эффектные снимки Львова

В сети появились новые снимки Львова с необычных ракурсов

Известный киевский фотограф, который родился в Одессе, Сергей Ристенко посетил Львов и сделал серию фотографий, коорые показывают город Льва с неожиданного ракурса. Его увлечение - это уличная фотография, которую он создает как на профессиональную камеру, так и на телефон или квадрокоптер. Обыденный Львов через фильтр эмоций фотохудожника выглядит



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Львов

В сети появились новые снимки Львова с необычных ракурсов

Известный киевский фотограф, который родился в Одессе, Сергей Ристенко посетил Львов и сделал серию фотографий, коорые показывают город Льва с неожиданного ракурса. Его увлечение - это уличная фотография, которую он создает как на профессиональную камеру, так и на телефон или квадрокоптер.

Обыденный Львов через фильтр эмоций фотохудожника выглядит очень необычно и крайне романтично.

Фото Сергей опубликовал на своей странице Facebook. «Львов. Вечер. Поющие птицы, которых хорошо слышно в центре города, тишина, мягкое солнце и сказочная архитектура - идеальные составляющие впечатлений об этом городе. И лучше всего у меня получается снимать его на пленку и камеру 1959 года выпуска. Влюблен во Львов», - написал фотограф под одним из снимков.

С необычно ракурса фотограф показал, в частности, Стрыйский парк - один из старейших и красивейших парков Львова, памятник садово-паркового искусства национального значения, улицы старого города, остановки общественного транспорта, утопающие в цвету и музыкантов на площади Рынок.

Многие фото из этой серии были сделаны с помощью квадракоптера. В комментариях под снимками пользователи отмечают, что из этих снимков может получиться замечательная коллекция открыток из Львова. А также хвалят фотографа за то, что ему удалось передать медовый свет на закате и особенность парка, деревья которого похожи на брокколи.

Джерело: Styler.rbc.ua