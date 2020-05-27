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    Как люди празднуют дни рождения в условиях карантина (фото)

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    Как люди празднуют дни рождения в условиях карантина (фото)

    Люди, которые родились в марте, делятся снимками того, как прошло их празднование в условиях пандемии

    Из-за эпидемии коронавируса во многих странах объявили карантин, что сильно повлияло на планы миллионов людей. Почти все повсеместно переносят свадьбы, откладывают путешествия, отменяют вечеринки и празднования.

    Люди, которые родились в марте, делятся снимками того, как прошло их празднование в условиях пандемии. Они не отчаиваются и придумывают новые способы поднять себе настроение в такой веселый и одновременно грустный день.

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    Как люди празднуют дни рождения в условиях карантина (фото)
    Как люди празднуют дни рождения в условиях карантина (фото)
    Как люди празднуют дни рождения в условиях карантина (фото)
    Как люди празднуют дни рождения в условиях карантина (фото)
    Как люди празднуют дни рождения в условиях карантина (фото)
    Как люди празднуют дни рождения в условиях карантина (фото)
    Как люди празднуют дни рождения в условиях карантина (фото)
    Как люди празднуют дни рождения в условиях карантина (фото)
    Как люди празднуют дни рождения в условиях карантина (фото)
    Как люди празднуют дни рождения в условиях карантина (фото)
    Как люди празднуют дни рождения в условиях карантина (фото)

    «Сестра спела мне поздравительную песню, пока я нахожусь на карантине», «Вот так прошел мой день рождения», «Коротко о том, как мой друг провел свой праздник», «Из-за карантина на дне рождения моего парня были достаточно специфичные гости», «Посигналь в честь дня рождения Рене», - комментируют пользователи фото.

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    фотография праздник День рождения
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