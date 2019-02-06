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    44-я Неделя моды в Киеве: лучшие стритстайл-образы

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    44-я Неделя моды в Киеве: лучшие стритстайл-образы
    elle.ru

    В столице продолжается 44 Неделя Моды, где украинские дизайнеры демонстрируют новые коллекции

    Модели дефилируют в нарядах, которые будут в моде осенью и зимой 2019 года. 

    Украинские дизайнеры уж точно не отстают в тенденциях от мировых мастеров. И всегда предлагают много интересных образов. Их коллекции разнообразны настолько, что каждый может себе выбрать дизайнера под себя.

    В коллекциях преобладают вещи из шелка, шерсти и эко-кожи.

    Свои коллекции, которые зададут модные тенденции на следующий сезон, уже показали такие украинские дизайнеры: POUSTOVIT, Elena Burenina, A. M. G., FINCH, Yana Chervinska и Valery Kovalska и другие.

    Но Неделя моды не ограничивается только подиумом. Также в ходе модных показов происходят специальные проекты, лекции и публичные обсуждения.

    Интересно наблюдать и за гостями мероприятия. Судя по фото, погода в столице Украины не самая приятная, но даже туман и дождь не мешают местным представителям fashion-сообщества демонстрировать свои лучшие образы. 

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    elle.ru
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    elle.ru

    Фаворитами стали фетровые панамы, пальто сдержанных оттенков и заметные аксессуары в виде бархатных бантов для волос и шелковых платков.

    Джерело: elle.ru

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