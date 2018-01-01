Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть

Волшебные снимки молодого фотографа поразили пользователей соцсети

Представляем вам интересного 22-летнего фотографа из Японии, который известен под ником @naagaoshi. Недавно он посетил один из самых красивых курортов страны Гинзан Онсен и сделал там потрясающую серию снимков. Фотограф показал всю красоту, загадочность и волшебство зимней Японии. При просмотре его работ создаётся впечатление, что вы перенеслись



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Волшебные снимки молодого фотографа поразили пользователей соцсети

Представляем вам интересного 22-летнего фотографа из Японии, который известен под ником @naagaoshi.

Недавно он посетил один из самых красивых курортов страны Гинзан Онсен и сделал там потрясающую серию снимков. Фотограф показал всю красоту, загадочность и волшебство зимней Японии.

При просмотре его работ создаётся впечатление, что вы перенеслись в какую-то сказочную страну. Предлагаем вам взглянуть на эти атмосферные кадры.









Джерело: twizz.ru