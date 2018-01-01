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    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть

    Волшебные снимки молодого фотографа поразили пользователей соцсети
    Представляем вам интересного 22-летнего фотографа из Японии, который известен под ником @naagaoshi. Недавно он посетил один из самых красивых курортов страны Гинзан Онсен и сделал там потрясающую серию снимков. Фотограф показал всю красоту, загадочность и волшебство зимней Японии. При просмотре его работ создаётся впечатление, что вы перенеслись
    • Вчора, 09:15
    • Розсилка

    Волшебные снимки молодого фотографа поразили пользователей соцсети

    Представляем вам интересного 22-летнего фотографа из Японии, который известен под ником @naagaoshi.

    Недавно он посетил один из самых красивых курортов страны Гинзан Онсен и сделал там потрясающую серию снимков. Фотограф показал всю красоту, загадочность и волшебство зимней Японии.

    При просмотре его работ создаётся впечатление, что вы перенеслись в какую-то сказочную страну. Предлагаем вам взглянуть на эти атмосферные кадры.

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    на весь екран згорнути
    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть
    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть
    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть
    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть
    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть
    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть
    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть
    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть
    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть
    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть
    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть
    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть
    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть
    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть
    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть
    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть
    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть
    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть
    Как в сказке: Заснеженная Япония в объективе 22-летнего фотографа покорила сеть




    Джерело: twizz.ru

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