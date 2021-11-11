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    Как выглядит интерьер самой большой яхты в мире (фото)

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    Как выглядит интерьер самой большой яхты в мире (фото)
    Фото: Winch Design

    Снимки поражают

    В сети появились первые официальные фотографии внутреннего убранства самой большой в мире яхты, 222-метрового судна Somnio. Снимки публикует Robb Report в среду, 10 ноября.

    Известно, что на борту лодки размещены 39 апартаментов класса люкс, каждый из которых оснащен личной кухней, тренажерным залом, библиотекой, обеденными зонами, гардеробной и личным балконом или террасой. Отмечается, что владельцы помещений площадью от 148 до 605 квадратных метров имеют возможность разрабатывать индивидуальные интерьеры под руководством компаний Winch Design, Tillberg Design of Sweden и Luttenberger Design на протяжении трех месяцев, а также дополнять их собственными предметами декора.

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    Как выглядит интерьер самой большой яхты в мире (фото)
    Как выглядит интерьер самой большой яхты в мире (фото)
    Как выглядит интерьер самой большой яхты в мире (фото)
    Как выглядит интерьер самой большой яхты в мире (фото)
    Как выглядит интерьер самой большой яхты в мире (фото)
    Как выглядит интерьер самой большой яхты в мире (фото)
    Как выглядит интерьер самой большой яхты в мире (фото)
    Как выглядит интерьер самой большой яхты в мире (фото)
    Как выглядит интерьер самой большой яхты в мире (фото)
    Как выглядит интерьер самой большой яхты в мире (фото)
    Как выглядит интерьер самой большой яхты в мире (фото)
    Фото: Winch Design

    Помимо этого, собственникам апартаментов предоставят доступ к винному погребу с 10 тысячами бутылок вина, дегустационному залу, множеству ресторанов и баров, а также пляжному клубу с инвентарем для занятий водными видами спорта.

    Ранее самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы.

    «Сегодня незабываемый день в моей жизни. Мы с Ассером поженились, чтобы до конца жизни быть вместе. Мы отпраздновали небольшую церемонию никах дома в Бирмингеме с нашими семьями. Пожалуйста, помолитесь за нас», – сообщила счастливая невеста в Твиттере.

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    Теги: фотография деньги шоу-бизнес
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    Как выглядит интерьер самой большой яхты в мире (фото)