Как выглядит особняк Дженнифер Лопес в Малибу за $6,6 миллионов



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Дженнифер Лопес

Площадь дома составляет 410 квадратных метров

49-летняя Дженнифер Лопес и ее 43-летний возлюбленный Алекс Родригес совершили первую серьезную совместную покупку. Звездная пара купила роскошный дом, расположенный в Малибу прямо на берегу океана. Недвижимость обошлась Джен и Алексу в $6,6 миллионов. Примечательно, что особняк был выставлен на продажу еще два года назад, и за это время его цена снизилась почти на четыре миллиона долларов.

В трехэтажном доме, общая площадь которого составляет 410 квадратных метров, четыре спальни. На втором этаже дома расположена просторная гостиная, плавно переходящая в обеденную зону, и кухня, оформленная в белом цвете. В главной спальне есть балкон с видом на океан, большая гардеробная и душевая, стена которой полностью отделана натуральным камнем.

Кроме того, дом оборудован гидромассажной ванной (она расположена на балконе и идеально подходит для проведения романтических вечеров), сауной, домашним кинотеатром и фитнес-студией. Детям Лопес и Родригеса от предыдущих браков тоже будет чем заняться в новом доме: на одном из этажей дома расположена игровая комната.

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