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    Компания создала необычную рекламу для пекарни с пожилыми моделями

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    Компания создала необычную рекламу для пекарни с пожилыми моделями
    instagram.com/babushkin_podgon

    Креативная компания создала необычную рекламу для пекарни

    Для съемок были выбраны пожилые модели, которые демонстрируют продукцию. Это очень яркая и забавная реклама

    Что делает рекламу успешной? Молодые и красивые модели? Хорошая концепция. Юмор? Конечно, это тоже отличный вариант. Одна компания приняла во внимание все эти аспекты и создала рекламу, которая моментально стала известной в социальных сетях.

    Реклама представляет собой фотосессию с продукцией хлебозавода. Интересно, что на самом предприятии об этом даже не подозревают.

    В начале марта 2019 года в Интернете появились аккаунты в Инстаграм и Twitter под названием «Бабушкин подгон». Они рекламировали продукцию пекарни самым, скажем так, необычным способом.

    Творческая компания целенаправленно выбирает пожилых женщин-моделей и одевает их в соответствии с последними тенденциями моды. Яркие наряды, стильные прически и аксессуары сделали из простых пенсионерок шикарных моделей.

    Несмотря на то, что эти дамы не являются профессионалами в моделинге, фотографии говорят сами за себя, поскольку они, кажется, действительно наслаждаются продукцией. 

    Они мастерски отразили лозунг кампании «Вкусно, как у бабушки».

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    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon
    instagram.com/babushkin_podgon


    Креативная компания объяснила, что это был их первый опыт, поэтому они выбрали именно эту пекарню. Они были уверены в качестве продукции.

    Джерело: joinfo.ua

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