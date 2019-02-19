Китайцев возмутила новая реклама Zara



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Чистая кожа до сих пор является одним из критериев женской красоты в Китае

Китайская модель Ли Цзинвэнь, лицо которой покрыто веснушками, снялась в рекламе помады для Zarа. Неотретушированные фотографии модели появились в социальной сети Sina Weibo и стали предметом обсуждения в интернете. Китайцы, у которых редко бывают веснушки, раскритиковали рекламу.

Пользователи заявили, что азиатская модель с «веснушками и невыразительным лицом» вводит в заблуждение западных людей. По словам критиков, это может привести к расизму в отношении азиатских женщин. Об этом сообщает BBC. «Извините, но у нас, азиатских женщин, нет веснушек», — написала одна из пользовательниц в социальной сети Weibo.

25-летняя Ли Цзинвэнь стала узнаваемым лицом в мире моды, снявшись для брендов Calvin Klein и H&M. В одном из интервью она рассказала, что стеснялась своих веснушек, когда была ребенком. «Я ненавидела их, когда была маленькой, потому что обычно у азиатов не бывает веснушек, — объяснила она. — В старших классах я старалась отбелить их, но теперь все в порядке. Они мне нравятся, и этого достаточно».

Популярный китайский веб-сайт Pear Video взял комментарий у представителя Zara по поводу фотографий. Тот пояснил, что кампания с участием модели была ориентирована на мировой рынок, а не только на китайских покупателей. «Эстетические предпочтения испанцев отличаются», — сказал он. Представитель бренда добавил, что снимки моделей для рекламы не были отретушированы. В ноябре 2018 года пользователи Weibo обвинили модный дом Dolce & Gabbana в расизме и стереотипном представлении азиатских женщин из-за рекламной кампании, которую многие сочли расистской. Реклама «DG любит Китай», посвященная большому показу марки в Шанхае, появилась в социальных сетях, в том числе и в китайском сервисе Weibo, в середине ноября. В кампанию вошли три ролика, в которых азиатская модель, одетая в платье и украшения Dolce & Gabbana, ест палочками итальянские блюда — канноли, пиццу и пасту. Действия девушки комментирует на китайском мужчина. Например, в ролике с канноли закадровый голос говорит: «Он не слишком большой для тебя?»

Джерело: Bird In Flight