Креативная мама создала серию невероятных семейных фото

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@kweilz

Кейт Вейланд создает блистательные снимки своего дружного и веселого семейства

Канадская блогер, фотограф и мама Кейт Вейланд ведет хронику своей дружной семьи с помощью забавных фотографий: такому семейному архиву можно только позавидовать.

Кажется, будто фантазия Кейт не знает границ: она помещает своих моделей в самые разнообразные ситуации, создавая то сентиментальные, то смешные фотографии. И при этом все модели очень красивые: стройная блондинка Кейт, ее плечистый муж и трое очаровательных детишек. Сама Кейт больше похожа на юную девушку, чем на типичную многодетную мать, а со своей малышкой-дочерью они часто позируют как подружки.

Кейт продумывает каждое фото до мелочей: выбирает для детей красивую одежду, делает им костюмы, строит декорации из подручных предметов, продумывает нетипичные ситуации. Не последнее место среди всех снимков аккаунта занимают кадры с использованием перспективы, где Кейт облачает своих родных в одежды из продуктов питания. Так бекон может легко стать папиными штанами, роллы - детскими трусишками, а суши - маминым платьем.

«Я всегда была огромным сторонником изобразительного искусства и много лет преподавала драму и танцы. Но очень хотела попробовать себя в русле фотографии. Мне особенно интересна техника перспективной фотографии - идеи наряда бесконечны, и я очень хочу создать и представлять новые проекты», - рассказала креативная мама.

Джерело: boredpanda.com