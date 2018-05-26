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    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото

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    @kweilz - Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    @kweilz

    Кейт Вейланд создает блистательные снимки своего дружного и веселого семейства

    Канадская блогер, фотограф и мама Кейт Вейланд ведет хронику своей дружной семьи с помощью забавных фотографий: такому семейному архиву можно только позавидовать.

    Кажется, будто фантазия Кейт не знает границ: она помещает своих моделей в самые разнообразные ситуации, создавая то сентиментальные, то смешные фотографии. И при этом все модели очень красивые: стройная блондинка Кейт, ее плечистый муж и трое очаровательных детишек. Сама Кейт больше похожа на юную девушку, чем на типичную многодетную мать, а со своей малышкой-дочерью они часто позируют как подружки.

    Кейт продумывает каждое фото до мелочей: выбирает для детей красивую одежду, делает им костюмы, строит декорации из подручных предметов, продумывает нетипичные ситуации. Не последнее место среди всех снимков аккаунта занимают кадры с использованием перспективы, где Кейт облачает своих родных в одежды из продуктов питания. Так бекон может легко стать папиными штанами, роллы - детскими трусишками, а суши - маминым платьем.

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    на весь екран згорнути
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото
    Креативная мама создала серию невероятных семейных фото

    «Я всегда была огромным сторонником изобразительного искусства и много лет преподавала драму и танцы. Но очень хотела попробовать себя в русле фотографии. Мне особенно интересна техника перспективной фотографии - идеи наряда бесконечны, и я очень хочу создать и представлять новые проекты», - рассказала креативная мама.

    Джерело: boredpanda.com

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