Instagram-модель показала свое фото во время схваток



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/hannahpolites

Молодая австралийская бикини-модель Ханна Полайтс показала подписчикам фото схваток со вторых родов, чем вызвала очень неоднозначную реакцию людей

Снимком она поделилась на своей странице в Instagram, где у нее 1,3 млн подписчиков.

Отмечается, что женщина регулярно радовала своих поклонников фотографиями, на которых позирует в нижнем белье и купальниках, и продолжала это делать во время второй беременности.

В один день она показала фото, на котором вместе с дочерью и мужем стоит у таблички с надписью, что у нее схватки, и скоро в семье будет пополнение, - рядом с ней люлька для младенца, в то время как сама Ханна выглядит цветущей, при макияже, нарядной и с улыбкой.

В сети фото вызвало крайне неоднозначную реакцию. Так, одни восхитились, что модель может быть такой красивой даже во время схваток.

Однако, большинство все же возмутилось, поскольку заподозрили, что на самом деле снимок постановочный, был сделан не во время схваток, и может ущемлять женщин, призывая их быть красивыми даже непосредственно перед родами.

Справедливости ради заметим, что спустя пару часов Полайтс показала фото уже с новорожденным, на котором выглядит куда более уставшей.

Джерело: obozrevatel.com