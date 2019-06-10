Дочь Майкла Джексона Пэрис заявила, что лечится марихуаной



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пэрис Джексон

Вокруг Пэрис Джексон то и дело вспыхивают скандалы

Сначала модель обвиняют в отказе от защиты покойного отца, то жалеют после попытки самоубийства, которое она отрицает. Теперь Пэрис Джексон переполошила Twitter, заявив, что использует марихуану в медицинских целях.

Разбирательства начались с невинного вопроса поклонника, который спросил Пэрис, как она придумала рецепт одного сложного блюда. Модель, не задумываясь, ответила, что секрет в марихуане. Пользователям Twitter такой ответ не понравился. «Готов поспорить, что ты употребляешь даже мет. Твоему отцу было бы за тебя стыдно», — написал один из пользователей. Джексон не стала отмалчиваться и развернуто ответила на критику: «Конечно, ведь лекарственное растение с десятком целебных свойств, взращенное матушкой-землей, легальное в моем городе и помогающее людям по всему миру — это то же самое, что и мет», — саркастично отметила модель.

Пэрис добавила, что марихуану ей выписали врачи, чтобы помочь справиться с депрессией, тревогой и бессонницей.

По данным западных СМИ, Пэрис Джексон давно страдает от психических проблем. В 2013 году ее мать подтвердила, что модель пыталась покончить с собой, а в этом марте ее госпитализировали вновь по той же причине. Однако, покинув больницу в день поступления, Джексон в социальных сетях раскритиковала таблоиды за ложь, а инсайдер из близкого окружения звезды попытался заверить СМИ, что с Пэрис произошел несчастный случай.

Джерело: popcornnews