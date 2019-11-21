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    Шоу-биз

    Певец Akon собирается построить собственную Ваканду

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    <p>Не меньше надежд рэпер возлагает на собственную валюту Akoin</p> <div></div> - Певец Akon собирается построить собственную Ваканду

    Не меньше надежд рэпер возлагает на собственную валюту Akoin

    Рэпер считает, что из него вышел бы отличный конкурент Дональду Трампу в президентской гонке 2020 года

    Американская звезда хип-хопа Akon подтвердил, что собирается стать президентом США. Перед собой музыкант поставил амбициозную цель. Эйкону предстоит основать собственную Ваканду — страну из фильма Marvel «Черная пантера».

    Не меньше надежд рэпер возлагает на собственную валюту Akoin, которая, по его расчетам, должна стать официальной валютой всей Африки. Но чтобы не останавливаться на этом небольшом достижении, Akon планирует построить Ваканду: «Я посмотрел «Черную пантеру», увидел, как однажды может выглядеть Африка, и понял, что это реально! В фильме нет ничего, на что у этого континента не хватило бы ресурсов. Цель моей жизни – успеть перед смертью построить в Африке Ваканду».

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