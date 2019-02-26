Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
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Лаис Рибейро
Вечеринку посетили Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, Приянка Чопра и Ник Джонас, жених и невеста Софи Тернер и Джо Джонас
Традиционно после церемонии «Оскар» весь звездный бомонд отправляется отметить премию на автепати - ежегодную вечеринку журнала Vanity Fair. Каждый выход Кендалл Дженнер невозможно не отметить: мало того, что модель пришла на красную дорожку в откровенном платье, так еще и вместе со своим отцом - трансгендером Кейтлин Дженнер (в прошлом Брюс).
Также фотографам позировали самые милые молодые пары - молодожены Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, Приянка Чопра и Ник Джонас, жених и невеста Софи Тернер и Джо Джонас.
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