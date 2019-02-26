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    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)

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    Лаис Рибейро - Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    Лаис Рибейро

    Вечеринку посетили Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, Приянка Чопра и Ник Джонас, жених и невеста Софи Тернер и Джо Джонас

    Традиционно после церемонии «Оскар» весь звездный бомонд отправляется отметить премию на автепати - ежегодную вечеринку журнала Vanity Fair. Каждый выход Кендалл Дженнер невозможно не отметить: мало того, что модель пришла на красную дорожку в откровенном платье, так еще и вместе со своим отцом - трансгендером Кейтлин Дженнер (в прошлом Брюс).

    Также фотографам позировали самые милые молодые пары - молодожены Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, Приянка Чопра и Ник Джонас, жених и невеста Софи Тернер и Джо Джонас.

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    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)

     Читайте также: Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке.


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