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    Модный конфуз: Мелания Трамп в белом наряде опозорилась на рождественском балу Конгресса

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    <p>Накидка первой леди США привлекла больше всего внимания пользователей соцсетей</p> <div></div> - Модный конфуз: Мелания Трамп в белом наряде опозорилась на рождественском балу Конгресса

    Накидка первой леди США привлекла больше всего внимания пользователей соцсетей

    Первая леди США появилась в платье и накидке одного цвета на рождественском балу Конгресса

    12 декабря в Белом доме США прошел традиционный рождественский бал Конгресса, который открывали президент страны Дональд Трамп и его супруга Мелания. Первая леди Америки вышла в свет в белоснежном платье в пол, на которое набросила кейп того же цвета, украшенный кристаллами. Элегантный наряд миссис Трамп был создан ливанским брендом Reem Acra, но вызвал недоумение в соцсетях.

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    Модный конфуз: Мелания Трамп в белом наряде опозорилась на рождественском балу Конгресса
    Модный конфуз: Мелания Трамп в белом наряде опозорилась на рождественском балу Конгресса
    Модный конфуз: Мелания Трамп в белом наряде опозорилась на рождественском балу Конгресса
    Модный конфуз: Мелания Трамп в белом наряде опозорилась на рождественском балу Конгресса
    Модный конфуз: Мелания Трамп в белом наряде опозорилась на рождественском балу Конгресса
    Модный конфуз: Мелания Трамп в белом наряде опозорилась на рождественском балу Конгресса
    Модный конфуз: Мелания Трамп в белом наряде опозорилась на рождественском балу Конгресса
    Модный конфуз: Мелания Трамп в белом наряде опозорилась на рождественском балу Конгресса
    Модный конфуз: Мелания Трамп в белом наряде опозорилась на рождественском балу Конгресса
    Модный конфуз: Мелания Трамп в белом наряде опозорилась на рождественском балу Конгресса

    Накидка первой леди США привлекла больше всего внимания пользователей соцсетей, по сообщению издания Express. Юзеры спрашивают, зачем она надела банный халат на торжественное мероприятие, а также заявили, что даже в белом наряде Мелания не похожа на ангела.

     

    Мелания Трамп первая леди
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