Зеленые глаза и роскошная шевелюра сделали пятилетнюю девочку из Тель-Авива звездой Instagram



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Мия Афлало

На Instagram-аккаунт пятилетней Мии из Израиля подписано более пятидесяти тысяч человек, несмотря на то, что фотографий на странице совсем немного

5-летняя Мия Афлало из Тель-Авива, которую природа наделила шикарной внешностью – зелеными глазами и прекрасными темными волосами, с каждым днем завоевывает интернет.

Более того, Миа Афлало уже снималась для британского модного журнала Vogue, где ее похвалил топ-стилист Саги Дахари. Он заявил, что с Мией очень легко работать, она не жалуется и не спорит, предпочитая «терпеливо ждать и улыбаться всем».

Об Афлало впервые узнали в 2017 году, когда ее парикмахер опубликовал фото ее в Instagram. Этот снимок в декабре 2017 года лайкнули более 27 тыс. пользователей.

Сегодня у Афлало почти 55 тыс. подписчиков в Instagram и СМИ не могли не обратить внимание на такой успех.

Красота и объем волос девочки поражают ее подписчиков, и под каждым снимком можно найти восхищенные комментарии. «Как же грустно, что мои волосы никогда не будут такими же, как ее. Но она прекрасна», «Невероятно красивая девочка!» — пишут подписчики.

Впрочем, некоторые считают ненормальным желание родителей демонстрировать малышку окружающим, как куклу: «Если бы у меня была дочь, я бы никогда не позволила ей так выглядеть», «Нельзя эксплуатировать ее в таком юном возрасте», «Дайте ей быть нормальным ребенком, играть и пачкаться грязью. Она не ваша личная кукла!» .

Джерело: graziamagazine.ru