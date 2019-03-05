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    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)

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    <p>Пенелопа Крус</p> <p>Фото: instagram / redcarpetmood</p> - На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)

    Пенелопа Крус

    Фото: instagram / redcarpetmood

    Пенелопа Крус дебютировала на подиуме модного показа

    На парижской Неделе моды состоялся показ новой коллекции Chanel - прощального подарка Карла Лагерфельда. Подиум преобразился в атмосферную горную деревушку, усыпанную снегом. Каждого гостя ждал рисунок с изображением Лагерфельда рядом с Коко Шанель - символа того, что за финалом следует новое начало, и наследие Карла не будет забыто. Последнюю коллекцию маэстро представили Кара Делевинь, Кайя Гербер и другие модели, а закрыла шоу одна из муз дизайнера Пенелопа Крус.

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    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)
    Фото: instagram / redcarpetmood

     Читайте также: Карла Лагерфельда похоронят вместе с мужчиной, в которого он был влюблен 18 лет

     

    мода и красота Пенелопа Крус
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