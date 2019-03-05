На парижской Неделе моды представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel (фото)



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Пенелопа Крус Фото: instagram / redcarpetmood

Пенелопа Крус дебютировала на подиуме модного показа

На парижской Неделе моды состоялся показ новой коллекции Chanel - прощального подарка Карла Лагерфельда. Подиум преобразился в атмосферную горную деревушку, усыпанную снегом. Каждого гостя ждал рисунок с изображением Лагерфельда рядом с Коко Шанель - символа того, что за финалом следует новое начало, и наследие Карла не будет забыто. Последнюю коллекцию маэстро представили Кара Делевинь, Кайя Гербер и другие модели, а закрыла шоу одна из муз дизайнера Пенелопа Крус.