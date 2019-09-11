Украинцы в Антарктиде обнаружили «потерянную» ледниковую пещеру



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facebook.com/AntarcticCenter

Она в несколько раз больше, чем ожидали, и имеет несколько озер и реку

Украинские полярники нашли «потерянную» ледниковую пещеру в Антарктиде. Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Поисками занимались участники 24-й Украинской антарктической экспедиции, УАЭ, которые сейчас находятся на станции Академик Вернадский, что на Южном полюсе.

«Еще с первых экспедиций ученые нашли на острове Галиндез, где находится украинская станция, ледяную пещеру. Вход в нее был на противоположном от комплекса берегу острова, под вершиной ледника. Несколько лет назад, льдина сдвинулась в океан и вход завалило», - рассказал руководитель двадцать четвертого УАЭ Игорь Дикий.

Находка изрядно удивила полярников. Пещера втрое больше, чем считали исследователи. Общая длина ходов - около 200 метров, они расположены на 3-х уровнях.

«Мы занялись поисками входа в пещеру. Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. В леднике, со стороны старой британской базы-музея домика Ворди, нам повезло. Мы нашли вход в «потерянную» пещеру», - добавил Дикий.

На нижнем маршруте участники экспедиции нашли замерзшее озеро, а в конце этого хода - огромный «зал». Он высотой 12 м., шириной 8 и длиной 30 метров. В зале обнаружили подледную реку и два озера. Из них ученые взяли воду и лед для гидрохимического анализа и дальнейших исследований о наличии вирусов и бактерий по их экологическим ДНК.

Между тем, на глубине около 20 метров от поверхности, в одной из ледовых глыб полярники нашли перо птицы. Оно имеет достаточно широкое опахало - то есть точно принадлежит не пингвину. Чье это перо и сколько ему лет, исследователи попытаются выяснить. Образцы льда и пера планируют доставить в Украину для более детального анализа.

Джерело: facebook.com/AntarcticCenter