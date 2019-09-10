Как за 5 дней превратить уродливую гостевую в идеальную комнату? Впечатляющие фото



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За 5 дней девушка сделала ремонт в комнате: трудно поверить, что это одно и тоже место

Сегодня на просторах сети можно найти огромное количество вдохновляющих идей по ремонту и преображению дизайна интерьера. Основная проблема заключается в том, что для воплощения большинства таких идей необходимы особые навыки и большие денежные вложения. Но каждое правило имеет исключение.

Верите ли Вы в то, что каждой девушке под силу самостоятельно до неузнаваемости изменить комнату за 5 дней и при этом не разориться? На самом деле, это действительно возможно!

Бывшая фотомодель, в настоящее время блогер, а также YouTuber Линн Лим — Уолкер стала еще более популярной после того, как превратила старое, запущенное пространство в потрясающую комнату и поделилась ходом ремонта на своей странице в социальных сетях.

Глядя на результаты работы, сложно поверить, что перед нами одно и то же помещение!

В своем Instagram Линн пишет о том, что идея сделать ремонт пришла случайно. «На прошлой неделе мне исполнилось 30 лет и к нам должны были приехать мои друзья. Мне не хотелось размещать их на надувном матрасе в угловой комнате, поэтому я решила попробовать успеть отремонтировать одну свободную комнату в нашем доме. И у меня получилось», — делится девушка со своими подписчиками.

Однако не думайте, что все так просто. Ремонт – это настоящий труд. И чтобы преобразовать комнату в столь короткие сроки и с ограниченным бюджетом, Вам придется трудиться не покладая рук.

Работа Линн пришлась по душе огромному количеству пользователей. Ее публикация с видео ремонта набрала почти 287 тыс. лайков. А комментарии и положительные отзывы подписчиков помогли девушке почувствовать, что она трудилась не зря.

Джерело: maximum.fm