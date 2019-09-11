У депутата партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» заметили элитный аксессуар



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politeka.net

Цена часов депутата составляет 25 тыс. 500 долларов

На заседании в Верховной Раде Украины у народного депутата Виталия Борта от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» заметили на руке очень дорогие часы.

Элитный аксессуар марки Cartier Ballon Bleu Chronograph Men's Watch стоит как хороший автомобиль. В частности, цена часов составляет 25 500 долларов. Их ремешок сделан из кожи черного аллигатора. На циферблате указаны римские цифры.

apostrophe.ua

В Верховную раду Украины V созыва избран по списку Партии регионов под номером 105. С июля 2006 года возглавлял подкомитет по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства при Комитете по вопросам транспорта и связи, в создании законопроектов участия не принимал.

В Верховную раду Украины VI созыва избран по списку Партии регионов под номером 168. С декабря 2007 года член Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений. После критики за неучастие в законодательной деятельности предложил законопроект № 8005, которым предусматривались внесение изменений в Украинский классификатор товаров внешнеэкономической деятельности и отмена НДС для экспорта топливных гранул и брикетов.

В Верховную раду Украины VII созыва избран снова по списку Партии регионов. Борт был одним из тех, кто поддержал законы 16 января, принятые во время Евромайдана. 14 апреля 2014 года на внеочередной сессии Макеевского горсовета поддержал проведение референдума о самоопределении Донецкой области.

26 июля 2014 года Борт был задержан в Ялте сотрудниками МВД России: его арестовали на встрече с несколькими лицами, связанными с криминальным подпольем. После профилактической беседы Борт был отпущен.

27 ноября 2014 года сложил полномочия Народного депутата Украины после роспуска Верховной рады.

Перед парламентскими выборами в Верховную раду Украины, назначенными на 21 июля 2019 года, Борт вошел под номером 28 в предвыборный список партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Напомним, в партию ОПЗЖ, кроме Юрия Бойко, входит и кум Путина Виктор Медведчук.





Джерело: apostrophe.ua