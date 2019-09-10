На Таисию Повалий ждет радостное событие - рождение первого внука



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Повалий уже очень скоро станет бабушкой Таей

ын украинской певицы Таисии Повалий Денис Повалий совсем скоро станет отцом. Его супруга Светлана сейчас находится на последнем месяце беременности.

На своей странице в Instagram супруга Дениса Повалий поделилась новыми кадрами с фотосессии, которую они устроили перед рождением ребенка.

Женщина сейчас находится на последнем месяце беременности и совсем скоро в звездной семье ожидается пополнение.

Правда, невестка Таисии Повалий так и не раскрыла пол будущего ребенка, оставив возможность подписчикам самим догадаться, кто у них родится.

«Сюрприиииз! Как думаете кто там? Мальчонка или девчушка? Кто в теме – просьба не спойлерить», – написала Светлана, позируя с пушистым котом в руках.

Влюбленные познакомились в социальной сети, а поженились в 2015 году. О беременности жены Денис узнал 23 февраля, Светлана преподнесла ему в качестве подарка положительный тест на беременность.

Напомним, Таисися Повалий последние пять лет развлекает россиян. Недавно она анонсировала свой первый за пять лет сольный концерт в Киеве. Но Роман Недзельский, директор дворца «Украина» заявил, что концерт Таисии Повалий, якобы запланированный на 10 декабря, не состоится.

Джерело: tsn.ua